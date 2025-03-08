Ice Universe, yaklaşmakta olan iPhone 17 Air'in boyutlarını açıkladı. Yapılan açıklama, Apple'ın gerçekten de ultra ince bir iPhone üzerinde çalıştığını gözler önüne seriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın bir süredir üzerinde çalıştığı ince iPhone modeli "iPhone 17 Air", dikkat çeken bir gelişme ile gündeme geldi. Akıllı telefon sektörünün bilindik sızıntı kaynaklarından Ice Universe, bu akıllı telefonun boyutlarını paylaştı. Apple, bu akıllı telefon ile Samsung'un Galaxy S25 Edge modeline sıkı bir rakip olacak gibi görünüyor.

Ice Universe tarafından yapılan paylaşıma göre Apple'ın ince iPhone modeli, eylül ayında tanışacağımız iPhone 17 Pro Max ile büyük oranda aynı boyutlara sahip olacak. Bu bağlamda; bu telefonun uzunluğu, genişliği, ekran boyutu ve çerçevesi, iPhone 17 Pro Max ile tamamen aynı olacak. Öte yandan; iPhone 17 Pro Max'in ölçüleri de iPhone 16 Pro Max ile aynı olacak.

Peki ya kalınlık?

Ice Universe'ün açıklamasına göre iPhone 17 Air, 5,5 milimetre kalınlık değerine sahip olacak. Samsung Galaxy S25 Edge'in kalınlığının ise 5,84 milimetre kalınlığında olacağı biliniyor. Eğer bu iddia gerçekse Apple'ın ince telefonu, Samsung'un ince modelinden daha ince bir yapıda olacak.

Gelelim diğer boyutlara. Apple'ın resmî internet sitesindeki bilgilere göre iPhone 16 Pro Max, 163 milimetre uzunluğunda, 77,6 milimetre genişliğinde ve 8,25 milimetre kalınlığındaydı. Uzunluk ve genişlik, iPhone 17 Air modelinde de korunacak.

Bakalım iPhone 17 Air, bu ultra ince yapısı ile tüketicilerin aklını çelmeyi başarabilecek mi...