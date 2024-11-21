Apple'ın iPhone'lardaki kamera kurulumunun yerini değiştireceğine yönelik iddialar için bir konsept tasarım oluşturuldu. Bu tasarım, iPhone 17'nin en azından Air modelinde kullanılabilir.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bundan aylar önce dikkat çekici bir iddia ile gündeme gelmişti. The Information'ın iddiasına göre şirket, 2025 yılında piyasaya süreceği iPhone'larda radikal bir işe imza atacak, kamera kurulumunun yerini değiştirecekti. O günün iddiasına göre Apple, 2025 model iPhone'ları için orta-üst kısımda kamera kurulumu planlıyordu.

Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. AppleTrack isimli bir YouTube kanalı, bu kamera kurulumunu gösteren bir render görüntü hazırladı. Hazırlanan görüntü, iPhone tarihinde hiçbir zaman görmediğimiz bir tasarım detayı olabileceğini gözler önüne seriyor.

iPhone 17'de böyle bir kamera kurulumu olabilir mi?

Sektör kaynaklarına göre yukarıdaki tasarım, tüm iPhone modellerinde bulunmayacak. Bu bağlamda; iPhone 17 ile iPhone 17 Pro'da mevcut kamera düzeni korunmaya devam edecek. Yani bu kamera kurulumu, karşımıza çıksa çıksa iPhone 17 Air'de görebiliriz. Ancak AppleTrack bile bundan emin olmadığını, önümüzdeki aylarda daha fazla bilgi edinmek için uğraşacağını söyledi.

Peki sizin bu konuyla ilgili fikriniz nedir? iPhone 1'den beri daima sol üst köşeye kamera koyan Apple, bunca yıldan sonra bu tür bir değişiklik yapar mı? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.