Apple'ın iPhone 17 ailesinde Plus yerine getireceği yeni model hakkında bilgiler geldi. iPhone 17 Air veya Slim ismini alması beklenen cihaz, iPhone 6'yı geçerek tarihin en ince iPhone'u olacak.

iPhone 16’nın çıkışının üzerinden 2 ay geçmesinin ardından artık Apple meraklılarının gözü iPhone 17’ye çevrilmiş durumda. Teknoloji devi, yeni seride ciddi yeniliklerle karşımıza çıkacak. Bunlardan biri de tamamen yeni bir iPhone modeli olacak.

iPhone 17’de Apple’ın Plus modeli kaldırıp yerine yeni bir model getirmesi bekleniyor. Başlarda ultra ince olması beklenen bu modele “Slim” ismi verileceği konuşuluyordu. Ancak daha sonra “iPhone 17 Air” olarak isimlendirileceğine dair iddialar yükseldi. İsmi hâlâ belli olmayan cihaz merakla beklenirken bugün önemli yeni bilgiler geldi.

En ince iPhone modeli olacak

*Konsept tasarım

Bazı sızıntılar, Apple’ın iPhone 17 Air’da teknik sorunlar nedeniyle ilk baştaki incelik hedeflerinden vazgeçtiğini öne sürmüştü. Ancak araştırmacı Jeff Pu’nun edindiği bilgilere göre bu değişti ve şirket hedefine geri döndü. Cihaz, gerçekten de ultra ince bir tasarımla gelecek.

Apple, modelde 6 mm’lik bir kalınlık hedefliyor. Bu da 6,9 mm ile tarihin en ince iPhone’u olan iPhone 6’dan bile ince olacak demek. Yani iPhone 17 Air’ı gelmiş geçmiş en ince iPhone olarak göreceğiz. Şu anki iPhone 16 modellerinin standartta 7,8 mm, Pro’larda ise 8,25 mm kalınlığa sahip olduğunu belirtelim.

Tabii iPhone 17 Air’ın en ince Apple ürünü olamayacağını da belirtmek gerek. Bu ünvan, 5,1 mm inceliğe sahip 13 inçlik iPad Pro’ya ait.

Bunlar dışında önceki iddialara baktığımızda telefonun Dinamik ada ve Face ID özellikli 6,6 inçlik bir ekranla gelmesini bekliyoruz. İşlemcisinin A19 olma ihtimali çok fazla. Yerleşik 5G modem, 8 GB RAM, 48 MP arka kamera da söylentiler arasında.