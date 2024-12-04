İddiaya göre Apple, iPhone 17 Pro'da yepyeni bir ekran teknolojisi kullanacak. Bu teknoloji; pil verimliliği, dayanıklılık ve genel performansı önemli oranda artıracak.

Apple, iPhone 17 modellerini 2025’in eylül ayında tanıtacak olsa da cihazlar hakkında şimdiden birçok sızıntı gelmeye başladı. Şimdi ise sızıntılarıyla bilinen bir kişi, Pro modellerin ekranlarıyla ilgili yeni bilgileri bizlerle buluşturdu.

JukanIosrve tarafından ortaya atılan iddialara göre iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max, ekran konusunda çok daha iyileştirilmiş cihazlar olarak gelecekler.

Pil verimliliği, dayanıklılık ve genel performans artacak

İddiada, Apple’ın telefonlarında düşük dielektrikli TEE ismi verilen yepyeni bir ekran teknolojisi kullanacağı belirtilmiş. Bu teknolojinin sadece Pro ve Pro Max’te karşımıza çıkacağı da eklenmiş. Teknolojinin LTPO+ ekranlardan farklı olacağını da belirtelim. Daha önceki sızıntılarda 4 modelin de LTPO+ ile geleceği ifade edilmişti ancak bu iddia onlarla çelişti. Tabii ki hepsi birer söylenti olduğundan en sonunda ne çıkacağını şu an için bilmek mümkün değil.

JukanIosrve’ye göre yeni ekran teknolojisi, telefonların ekranlarını bir başka seviyeye çıkaracak. Bunun sayesinde pil verimliliğinin arttığını göreceğiz. Aynı zamanda dayanıklılığını en üst seviyeye çıkaracak ve mevcut ekran teknolojilerine kıaysla genel performansı önemli oranda iyileştirecek.

Eğer iddia doğruysa Pro ve Pro Max modellerin serinin diğer üyelerinden çok daha yukarıda olacağını söyleyebiliriz. Bu tarz bir gelişme, Apple hayranlarını gerçekten mutlu edecektir.