iPhone 17 Pro Max’in 8.725 mm kalınlığında olacağı paylaşıldı. Modelin daha büyük bir batarya için bu tasarım değişikliğine gittiği aktarıldı.

Apple’ın bu yıl tanıtacağı iPhone 17 serisiyle ilgili yeni iddialar ortaya çıktı. Sızıntılara göre iPhone 17 Pro Max, daha büyük bir batarya için önceki modeline kıyasla daha kalın olacak. Öte yandan, iPhone 17 Air modeli ise şimdiye kadar üretilmiş en ince iPhone olarak kullanıcılarla buluşacak.

Kaynaklarda paylaşılan bilgilere göre iPhone 17 Pro Max önceki modeline kıyasla daha kalın olacak İşte detaylar!

Apple, iPhone 17 serisinde tasarım çizgisini değiştiriyor

iPhone 17 Pro Max’in 8.725 mm kalınlığında olacağı belirtildi. Bu, 8.25 mm kalınlığındaki iPhone 16 Pro Max’e kıyasla bir artış anlamına geliyor. Eğer iddialar doğruysa, iPhone 17 Pro Max’in, iPhone 4S’ten bu yana en kalın iPhone modeli olacağı paylaşıldı. Apple’ın bu tasarım değişikliğini daha büyük bir bataryaya yer açmak amacıyla yaptığı aktarıldı. Ancak, bataryanın kapasitesine dair henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan, Apple’ın iPhone 17 Air adında yeni bir model tanıtacağına dair iddialar paylaşıldı. 5.5 mm kalınlığıyla, şirketin bugüne kadar ürettiği en ince iPhone olacağı aktarıldı. Cihazın, tasarım odaklı bir seçenek olarak sunulacağı belirtildi. Ancak, bu inceliğin bazı donanım özelliklerinden ödün verilmesine neden olacağı ifade edildi. Örneğin, cihazın arka tarafında yalnızca tek bir kameranın bulunacağı bildirildi.

Paylaşılan bilgilere göre, iPhone 17 Pro Max ve iPhone 17 Air’in tasarım açısından benzer olacağı, ancak kalınlıklarının farklılık göstereceği aktarıldı. Her iki modelin de 163 mm uzunluğa, 77.6 mm genişliğe ve 6.9 inç ekrana sahip olacağı belirtildi. Ayrıca, cihazların çerçeve kalınlığının 1.15 mm olacağı bilgisi paylaşıldı.