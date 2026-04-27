iPhone'ları Âdeta "Öldüren" Sorun Ortaya Çıktı: Şarjı Bitip Kapandıktan Sonra Telefon Açılmıyor!

iPhone 17 modellerine sahip kullanıcılar çok sinir bozucu bir problemle karşı karşıya kaldı. Telefonların şarjı bitip kapandıktan sonra geri açılmadığı bildirildi.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Her telefonda olduğu gibi dünyanın en çok tercih edilen modellerinden olan iPhone’larda da ara sıra kullanıcıları çileden çıkartan sorunlar baş gösterebiliyor. Şimdi gelen şikâyetler ise son nesil iPhone modellerinde gerçekten çok sinir bozucu bir problemin ortaya çıktığını gözler önüne seriyor.

Reddit ve diğer platformlardan kullanıcıların bildirdiklerine göre yeni iPhone modellerinden bazıları, şarjı bitip kapandıktan sonra yeniden açılmamaya başladı. iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air gibi modellerde görüldüğü ifade edildi.

igp

Bazı yeni iPhone’lar şarjı bitip kapandıktan sonra tekrar açılmıyor

igp

Normalde telefonun şarjı bitip kapandıktan sonra şarja taktığınızda yeniden açılmasını beklersiniz. Ancak gelen şikâyetlere göre bu olmuyor. Telefonun şarjı %0’a ulaşıp kapandıktan sonra telefon yeniden açılmıyor. Herhangi bir batarya düşük uyarısı da görmüyorlar. Sanki telefon tamamen “ölmüş” gibi sadece siyah ekran karşılarına çıkıyor.

Yeni modellerde olması da dikkat çekici. Gelen şikâyetlerin neredeyse hepsi iPhone 17 serisi ve iPhone Air modellerinden. Sorunun ne kadar yaygın olduğunu bilmiyoruz. Ancak herkeste yaşanmadığını belirtmek gerek. Sadece belli cihazlarda ortaya çıkıyor. Ayrıca hep olan da bir şey değil. Şikâyetlere göre ara sıra ortaya çıkıyor.

Birçok kişi telefonu şarj etseler ve zorla başlatma gibi yöntemler deneseler de çözemediklerini bildirse de neyse ki bir geçici bir çözüm yolu bulunmuş. Eğer bu sorunu yaşıyorsanız telefonunuzu bir MagSafe şarj cihazıyla şarj etmeniz ve 15 dakika civarında beklenemeniz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra çoğu kişi düzeldiğini bildirmiş.

Tabii ki bu kesin bir çözüm değil. Apple’dan konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama gelmedi. Şirket muhtemelen yakında sorunu kabul edip bir düzeltme yayımlayacaktır.

iPhone 18 Hakkında Her Şey: Sürpriz Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Özellikleri…

