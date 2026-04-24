Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

iPhone 18 Pro ve Katlanabilir iPhone'un Maketleri Ortaya Çıktı: Tasarımları Böyle Olabilir!

iPhone 18 Pro ve katlanabilir iPhone'un (iPhone Ultra) maketleri ortaya çıktı. Maketler, telefonların muhtemel tasarımlarını gözler önüne seriyor.

Gökay Uyan

Her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok beklenen Apple etkinliği iPhone lansmanı. Teknoloji devi, eylül ayında gerçekleştireceği lansmanda iPhone 18 Pro modellerini ve iPhone Ultra ismini alması beklenen ilk katlanabilir iPhone’u bizlerle buluşturacak. Lansmana daha aylar olsa da sızıntılar geldiğini görüyorduk.

Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi. iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Ultra ismini alması beklenen katlanabilir iPhone’un maketleri ortaya çıktı. Bu maketler, kılıf üreticilerine gönderilen CAD çizimlerine dayanıyor. Bu yüzden genellikle doğru tasarımları içeriyorlar.

İçerikten Görseller

iPhone 18 Pro ve katlanabilir iPhone tasarımları böyle olabilir

Görsellere baktığımızda maketlerden yola çıkarak iPhone 18 Pro modellerinin ve katlanabilir iPhone’un muhtemel tasarımları hakkıdna bilgi edinebiliyoruz. Katlanabilir iPhone modelinde MagSafe desteği yok gibi gözüküyor. Başka kablosuz şarj desteği olup olmayacağını bilmiyoruz. Ayrıca katlanabilir modelde sadece iki kamera bulunacağı da görülebiliyor. Tableti andıran geniş ekranlı bir katlanır telefon olacağını belirtelim.

Pro modellere baktığımızda genel anlamda iPhone 17 Pro ile benzer olacaklarını söyleyebiliriz. Yukarıdaki görselde iPhone 17 Pro ile iPhone 18 Pro maketleri yan yana getirilmiş. Burada iPhone 18 Pro Max'in kamera yuvasının belirgin şekilde daha kalın olduğunu görüyoruz. Yani telefon biraz daha kalın bir tasarımla gelebilir.

Katlanabilir iPhone’un açılmış hâliyle ilgili de görseller var. Buna göre iPhone 17 Pro Max ile karşılaştırıldığında ekran genişliği Pro Max’in uzunluğuyla neredeyse aynı olacak. Yüksekliğinin ise 111,5 mm olacağı söyleniyor.

Bir iPad mini ile karşılaştırıldığında ise maketin biraz daha küçük olduğu ancak çerçevelerin inceliğinden dolayı iPad mini’ye çok yakın bir ekrana sahip olacağı görülüyor.

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

iPhone iPhone 18

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com