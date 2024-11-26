Apple'ın iPhone 17 Slim'i ince yapabilmek için vazgeçtiği parçalardan biri ortaya çıktı. İddiaya göre iPhone 17 Slim'de fiziksel SIM girişi bulunmayacak. Bu da telefonun bazı pazarlara ulaşmamasına neden olacak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, son dönemlerde iPhone 17 serisi ile hayatımıza girecek "Slim" (bazı kaynaklara göre Air) model ile gündemde. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre iPhone 17 Slim, Apple'ın bugüne kadarki en ince iPhone modeli olacak. Tabii bir akıllı telefonu ince hâle getirmek, onun bazı özelliklerinden vazgeçmeyi gerektiriyor.

The Information'ın konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberine göre Apple, iPhone 17 Slim için fiziksel SIM kart yuvasından vazgeçti. İddiaya göre yaklaşmakta olan telefonlar, sadece eSIM desteğine sahip olacak. Bu da söz konusu telefonun, bazı ülkelerde satılmasını engelleyebilir gibi görünüyor. Zira başta Çin olmak üzere çeşitli ülkeler, cihazlarda fiziksel SIM girişini zorunlu tutuyor.

eSIM, Türkiye'de kullanılabiliyor

Merak eden okurlarımız için hemen açıklayalım; Türkiye'de hizmet veren telekomünikasyon şirketleri, eSIM teknolojisine destek veriyorlar. Yani eğer hâlihazırda kullandığınız cihazlarda bile eSIM desteği bulunuyorsa hizmet aldığınız şirket ile iletişime geçerek fiziksel SIM kartları hayatınızdan çıkarabiliyorsunuz. Hâl böyleyken iPhone 17 Slim'in piyasaya sürüleceği ülkelerden bir tanesi Türkiye olabilir.

Yalnız burada şöyle bir detay var; eSIM teknolojisini erkenden benimseyen firmalardan bir tanesi olan Apple, son yıllarda bu iddia ile sık sık gündeme geliyor. Firmanın iPhone'lardan fiziksel SIM girişlerini tamamen çıkaracağı iddia edilip duruyor. Ancak bugüne dek böyle bir şey yaşanmadı. Bunun gelecek dönemlerde değişip değişmeyeceğini bekleyip göreceğiz.