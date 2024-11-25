Apple'ın iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinde önemli tasarım değişiklikleri olacağı iddia edildi.

Apple, iPhone modellerini Pro ve Pro olmayan modeller olarak ayırmaya başladığından bu yana telefonlarının üretiminde farklı materyaller kullanıyor. Cupertinolu dev, iPhone SE ve iPhone 16 gibi modellerde alüminyum çerçeveler tercih ederken iPhone 15 Pro'ya kadar ise üst seviye modellerde paslanmaz çelikten üretilmiş çerçeveler yer alıyordu. iPhone 15 Pro'nun titanyum çerçevesi ise modelin önemli geliştirmelerinden biri olarak gösteriliyordu.

Görünüşe göre Apple, iPhone 17 serisi ile birlikte tüm modellerde yeniden alüminyum çerçeveye geri dönmeye hazırlanıyor. The ınformation'dan Wayne Ma'nın haberine göre Apple, iPhone 17 ve iPhone 17 Pro Max modellerinde de yarı cam yarı alüminyum bir tasarım kullanacak.

Yarı cam yarı alüminyum arka paneller geliyor

Arka panelin üst kısmı alüminyum olacak ve dikdörtgen bir kamera yuvası barındıracak. Bu kamera yuvasının bir önceki nesildeki kamera yuvasından daha büyük olması bekleniyor. Alt kısım ise kablosuz şarj özelliğini desteklemek üzere cam olmaya devam edecek.

İddiaların doğru olması durumunda iPhone serisi son yıllardaki en büyük tasarım değişikliklerinden birini yaşayacak. The Information'ın Apple sızıntıları konusunda oldukça parlak bir geçmişi olsa da bu iddialara bir parça şüphe ile yaklaşmak gerekiyor.

iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve iPhone 17 Air'in 2025 yılının sonbahar ayında tanıtılması bekleniyor.