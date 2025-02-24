Eylül ayında duyurulacağına inandığımız iPhone 17 serisinin teknik çizim görüntüleri paylaşıldı. Telefonların tasarımları, artık büyük oranda netleşti diyebiliriz.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın üzerinde çalıştığı bilinen iPhone 17 serisi akıllı telefonları, en çok da tasarımları ile konuşulacak gibi görünüyor. Zira Apple, 2025 model telefonlarında kamera kurulumlarını büyük ölçüde değiştirecek. Bu da yıllardır alıştığımız iPhone tasarımının tarih olmasına neden olacak.

Peki iPhone 17 modelleri nasıl görünecek? Akıllı telefon sektörünün bilindik sızıntı kaynaklarından Majin Bu, iPhone 17 ailesinin teknik çizim görüntülerini paylaştı. Paylaşılan görüntüler, daha önce ortaya çıkan iddiaların doğruluk payını biraz daha artıran türden.

İşte iPhone 17 serisinin teknik çizimleri

Yukarıdaki fotoğrafa soldan sağa doğru bakalım. İlk model, bir süredir gündem olan iPhone 17 Air. Apple, bu modelde tek bir kamera kullanacak ve bu kamera, arka paneli büyük oranda kaplayan bir çıkıntıya sahip olacak. iPhone 17 ise iPhone 16'daki gibi görünen bir tasarıma sahip olacak. iPhone 17 Pro ile iPhone 17 Pro Max ise üçlü kamera kurulumunu koruyacak ancak tıpkı iPhone 17 Air modelindeki gibi geniş bir çerçeveye sahip olacak.

Yukarıda gördüğünüz tasarımlar, büyük oranda gerçekleşecek gibi görünüyor. Zira daha dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde yine güvenilir bir kaynak tarafından paylaşılan iPhone 17 Pro Max görüntülerinden bahsetmiştik. Henüz kesinleşmiş bir şey yok ancak bu tasarıma yavaş yavaş alışmamız gerekecek.