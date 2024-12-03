Apple'ın iPhone 17 Pro'da titanyumu bırakacağı öne sürülmüştü. Yeni bir kaynak, bu iddianın doğru olmadığını ifade etti.

Apple’ın önümüzdeki yıl tanıtacağı iPhone 17 serisi hakkında sızıntılar hız kesmeden gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ortaya atılan şok edici bir iddiada, şirketin Pro modellerde titanyum kasa kullanmayı bırakacağı ve alüminyuma döneceği öne sürülmüştü.

Ancak dün konu hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Weibo üzerinden bir paylaşım yapan sızıntılarıyla ünlü Instant Digital hesabı, bu iddiaya karşı çıktı.

Titanyum kalmaya devam edecek

Instant Digital’in aktardığına göre Apple, söylentilerin aksine titanyum kasa kullanmayı bırakmayacak. Kaynak, şirketin en üst modelleri olan Pro cihazlarda her zaman titanyumu öne çıkarmaya çalıştığını ve yüksek kalite malzemesinin satış konusunda etkili olduğunu söylüyor. Bu yüzden bırakmasının hiçbir mantığı olmadığını da ekliyor.

Apple’ın iPhone 15 Pro itibarıyla paslanmaz çeliği bırakıp üst modellerinde titanyuma geçtiğini belirtelim. O zamandan beri de titanyumu çok büyük bir iyileştirme olarak gösteriyor ve telefonların her reklamında kullanıyordu. Bu yüzden Instant Digital’ın söyledikleri pek yanlış değil.

Zaten geçen haftaki iddianın da herhangi bir resmî kaynağı yoktu. Üstelik neden titanyumu bırakacağına dair bir bilgi de verilmemişti. O yüzden pek gerçekçi durmuyordu. Tabii şimdiden kesin bir şey söylemek mümkün değil. iPhone 17 ailesinin tanıtım tarihleri yaklaştıkça kimlerin haklı olacağını göreceğiz.