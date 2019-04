iPhone 6 ve Üstü Modellerin Batarya Değişimi İçin Son Gün

Apple'ın geçtiğimiz aylarda müşterilerin gönlünü kazanmak için başlattığı ve eski telefonlarda ucuza batarya değişim yaptığı süreç bugün sona eriyor.

Apple'ın geçtiğimiz aylarda başlattığı, iPhone SE, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus veya X modellerinden birine sahip kullanıcıların faydalanabildiği batarya değişim programı bugün son buluyor.

Değişim kampanyası son bulduktan sonra aşağıdaki tüm ürünler için ücret 319 TL, iPhone X için ise 449 TL olarak değişim sağlanacak.

iPhone Pil Değiştirme Fiyatlandırması

Bildiğiniz gibi iPhone'da bataryalar zayıfladıkça işlemciye güç yettirememeye başlıyordu. Bu yüzden de telefonlar, tam güç kullanılmaları halinde kapanma problemi yaşıyordu. Bu problemi çözmek için cihazları yavaşlatmaya karar veren Apple, bu değişikliği sağlayan Peak Performance Capacity özelliğini iOS 10.2.1 güncellemesinde yayınlamıştı. Olayın patlak vermesinin ardından Apple, bu şekilde bir kampanya ile kullanıcıların gönlünü kazanmayı hedeflemişti.