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iPhone Air 2'den Yeni Bilgiler Geldi: Kullanıcıları Çok Sevindirecek!

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iPhone Air 2 hakkında yeni bilgiler geldi. Telefonun her yerinde büyük iyileştirmeler göreceğiz.

iPhone Air 2'den Yeni Bilgiler Geldi: Kullanıcıları Çok Sevindirecek!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple’ın akıllı telefon serisinde ince tasarımıyla öne çıkarmayı hedeflediği iPhone Air modeli, ilk olarak geçen yıl tanıtılmıştı. Ancak telefon, ince tasarımına rağmen eksik özellikleri nedeniyle şirketin istediği ilgiyi görememişti. Bu yüzden de Apple’ın 2. nesilde önemli iyileştirmeler yapması bekleniyordu.

Şimdi ise iPhone Air 2’den önemli bilgiler geldi. Yatırım analisti Jeff Pu'dan gelen bilgiler, telefonda ne gibi yenilikler göreceğimizi bizlere gösteriyor. Çıkış tarihi ve neler değişeceği gibi konularda bilgiler var.

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iPhone Air 2'den Yeni Bilgiler Geldi: Kullanıcıları Çok Sevindirecek!
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Kamera, performans ve bağlantı iyileştirilecek

iph2

İddiaya göre iPhone Air 2 modeli, 2027 yılının ilk çeyreğinde tanıtılacak. Sızıntılara göre cihaz, TSMC'nin 2nm üretim süreciyle imal edilecek olan A20 Pro çipinden güç alacak. Aynı işlemcinin iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde de kullanılması bekleniyor. Bu durum, Apple'ın ikinci nesil Air modelinde performans tarafında Pro serisinden taviz vermek istemediğini gösteriyor.

Sızdırılan detaylar, iPhone Air 2’nin ekran ve çentik mimarisinde de gözle görülür bir değişime gideceğini öne sürüyor. Paylaşılan bilgilere göre cihaz, ilk nesil iPhone Air modeline kıyasla daha küçük bir Dinamik Ada yapısına sahip olacak. Ekran boyutu tarafında ise bir değişiklik öngörülmüyor; cihazın selefinde olduğu gibi 6,5 inçlik bir ekran paneliyle gelecek. Ayrıca bellek tarafında 12 GB RAM ve ön kısımda 18 MP selfie kamerasının korunacağı aktarıldı.

Kamera sisteminde ise arka tarafta dikkat çekici bir yükseltme planlanıyor. Ana kameranın yanında 48 MP'lik yeni bir ultra geniş açı kamera kullanılacak. İlk modelde tek kamera olması çok eleştirilmişti. Nihayet Apple bunu değiştirecek. Bu adımla birlikte cihazın, özellikle yüksek çözünürlüklü manzara ve geniş açı çekimlerinde Pro modellerine daha yakın bir fotoğraf kalitesi sunması hedefleniyor.

Cihazın yalnızca işlemci ve kamera tarafında değil, bağlantı teknolojilerinde de kendi evinden çıkan yeni nesil çiplerle donatılacak.Sızıntıya göre iPhone Air 2, kablosuz ağ bağlantıları için Apple imzalı N2 çipini barındıracak. İlk nesil iPhone Air'de yer alan ve Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ile Thread protokollerini destekleyen N1 çipinin üzerine inşa edilecek N2 çipi; özellikle AirDrop aktarımlarında ve Kişisel Erişim Noktası bağlantılarında performansı iyileştirecek. C2 modem, daha iyi pil performansı gibi güncellemeler de olacak.

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