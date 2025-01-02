Lookout'un yeni araştırması, iOS işletim sisteminin Android'e kıyasla daha fazla riske açık olduğunu ortaya koydu.

Boston merkezli bulut güvenlik şirketi Lookout'un yeni bir araştırması, iPhone'ların Android telefonlara kıyasla daha yüksek kimlik avı ve dolandırıcılık riskiyle karşı karşıya olduğunu gösterdi.

2024'ün üçüncü çeyreğine ait veriler, mobil güvenlik dünyasında endişe verici bir tablo ortaya koyuyor. Lookout'un araştırması, kurumsal odaklı kimlik avı saldırılarında bir önceki çeyreğe göre %17'lik bir artış tespit etti. Ayrıca kötü amaçlı uygulama tespitlerinde %32’lik bir artış yaşandı.

Araştırma iOS işletim sistemindeki tehditleri gözler önüne serdi

Araştırma, iOS işletim sistemindeki tehditler nedeniyle iPhone'ların bu tehditlere Android'e kıyasla daha açık durumda olduğunu söyledi. Kurumsal iOS cihazlarının %19’u, 2024'ün ilk üç çeyreğinde en az bir kimlik avı saldırısına uğrarken bu oran Android cihazlar için %10,9’da kaldı.

Lookout bu araştırmayı yapay zekâ destekli geniş veri tabanı aracılığıyla gerçekleştiriyor. 220 milyondan fazla cihaz ve 360 milyon uygulama bu süreçte analiz ediliyor ve küresel güvenlik trendleri belirleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.