Moft, iPhone'larda kullanılacak Snap Flow isimli ilginç MagSafe aksesuarını tanıttı. Ürün, cihazın arkasına yerleştirilen bir not defteri görevi görüyor.

Elektronik cihazlar için çıkardığı aksesuarlar ile tanınan Moft, şimdi de oldukça ilginç bir ürünle karşımıza çıktı. Şirket, “Snap Flow” ismini verdiği MagSafe aksesuarını resmen duyurdu.

Snap Flow, iPhone modelleriyle kullanılabilen bir not defteri. Evet, iPhone’unuzun arkasına bir not defteri getiriyor. Üstelik kendi kalemi bile var.

Snap Flow, iPhone'unuzun arkasındaki minik not defteri Snap Flow böyle gözüküyor:

2024 yılında bu tarz üst seviye bir telefonun arkasında kalemle not almanızı sağlayan bir ürün kulağa tuhaf gelebilir. Ancak bazen insanlar, cihazlardaki Not uygulamalarını kullanmak yerine direkt olarak eski usul not alma yöntemini tercih etmek istiyor. Snap Flow da direkt olarak bunu yaparak ve hızlıca telefonunuzun arkasını çevirip not almanıza olanak tanıyor.

Snap Flow, oldukça ince tasarıma sahip manyetik bir ürün. iPhone’nun arkasına direkt yapıştırılabiliyor. Açtıığınızda ise sayfalarla karşılaşıyorsunuz. Yanında katlanarak kullanılabilen “görünmez” olarak nitelendirilmiş minik bir kalem de geliyor. Hatta sağ tarafında kolay ulaşılabilen bir depolama kısmı bile var. Notlarınızı direkt olarak buraya atabiliyorsunuz. Ürünün 7,6 mm boyutunda ve 62 gram ağırlığında olduğunu belirtelim.

Çıkarıp masa üstünde kullanmanızı sağlayan bir özelliği de var. Eklenen ayaklık sayesinde masa üstüne dik bir şekilde koyup notlarınıza göz atabiliyorsunuz. Bu stant aynı zamanda telefonunuzu da dik veya yatay bir şekilde tutabiliyor.

Kickstarter üzerinden çıkışını yapan Snap Flow, çok büyük destek aldı. Fiyatının ise normalde 49 dolar ancak indirimle 39 dolara düştüğü belirtilmiş. Şirket, Kİckstarter’daki siparişlerin eylülde teslim edileceğini söylüyor.