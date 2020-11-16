iPhone ve iPad İçin Böbreğini Satan Genç, Yatalak Kaldı

Çinli bir genç, kendisine iPhone ve iPad satın alabilmek için böbreğini sattı. Ameliyat sonrası bakım eksikleri ve vücuda verilen zararlar, hiç beklenmedik bir noktaya ulaştı. Genç artık, ömrünün sonuna kadar yatalak kalacak.

Ailesi Çin'in en yoksul bölgelerinden birisinde yaşayan Wang Shangkun, iPhone alabilmek için böbreğini satmaya karar verdiğinde 17 yaşındaydı. Genç Shangkun, internet üzerinden yaptığı araştırmalar sonucunda böbreği için birileriyle iletişime geçmeyi başarmıştı. Böbreğini satabilmek için yasadışı bir ameliyat geçiren genç, karşılığında 3.000 dolar aldı. Ancak gelen Unilad'ın yerel kaynaklara dayandırarak aktardığı bilgilere göre Shangkun, artık ömrünün sonuna kadar yatalak kalacak.

Talihsiz genç, böbreğini sattıktan sonra kendisine o dönem popüler olan bir iPhone 4 bir de iPad 2 satın almıştı. Ancak evine gittiğinde ailesinin baskısına daha fazla dayanamayan genç, ürünleri satın alabilmek için böbreğini sattığını itiraf etmişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan gencin annesi, oğlunun itirafı sonucunda neye uğradığını şaşırdığını belirtti.

Ameliyat sonrası bakım eksikleri ve alınan hasarlar nedeni ile yatalak kaldı:

Shangkun, artık 20 yaşında olan bir genç. Ancak ameliyat sonrası bakım eksikleri ve böbrek ameliyatının verdiği hasarlar, onun hayatını doğrudan etkiledi. Büyük bir enfeksiyonla karşı karşıya kalan gencin, sağlam olan diğer böbreği de çalışmaz hale geldi . Artık her gün diyalize girmek zorunda kalan gencin ne kadar ömrü kaldığı, şu an için bilinmiyor.

Bu arada, yaşanan olay yetkili kurumlar tarafından da soruşturma konusu oldu. Gencin irtibata geçtiği kişileri tespit eden kolluk kuvvetleri, aralarında cerrahların da olduğu 9 kişiyi tutukladılar. Bu 9 kişiden 5’i, doğrudan organ satışı yapmakla suçlandı. İşin daha da ilginç yanı ise mahkeme, olay sonucunda Shangkun ve ailesine 300 bin dolar tazminat ödenmesine karar verdi. Evet, bu para Shangkun’un onlarca iPhone almasını sağlayabilir ancak giden sağlık, ne yazık ki bir daha asla gelmeyecek.