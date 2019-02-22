Mobile Action, Türkiye'deki iOS kullanıcılarının App Store alışkanlıklarını ortaya çıkardı. Genel olarak kullanıcıların haftaiçi daha fazla uygulama indirdiklerini söylemek mümkün.

Kullanıcıların uygulama mağazasındaki alışkanlıklarını ortaya çıkaran bir App Store Optimizasyon (ASO) aracı olan Mobile Action, Türkiye’de App Store kullanıcılarının uygulama mağazasında nasıl vakit geçirdiklerini ve ne oranda uygulamaları indirdiklerini ortaya çıkardı. Türkiye’de erişime açık olan 2000’in üzerinde uygulamanın verileri incelenerek ortaya çıkarılan sonuçlar şu şekilde;

Gerçekleştirilen her 100 aramada yaklaşık 23 uygulama görüntüleniyor ve yalnızca 3 uygulama indiriliyor.

Çarşamba ve Perşembe günleri App Store’daki etkinliklerin ciddi şekilde azaldığı görülüyor.

Uygulama sayfası gösterimleri Pazartesi ve Salı günleri zirve yapıyor olsa da indirme oranlarının en fazla olduğu gün Çarşamba olarak dikkat çekiyor.

Kullanıcıların App Store’da aktif olma durumları haftanın tüm günlerinde benzerlik gösteriyor.

Kategoriler