Apple'ın mobil cihazlarının üretim ve montajını yapan Foxconn, Apple'a göre Eylül ayını çok güçlü bir şekilde tamamladı.

Raporlara göre Foxconn geçtiğimiz Eylül ayında, %30 gelir artışı yaşadı. 584,93 milyar Tayvan Doları'na yükselen geliri, Amerika Doları'na çevirince yaklaşık 18 milyar 800 milyon dolar yapmakta. Foxconn arka arkaya beş aydır çift haneli büyümeler yaşamakta. Amerika-Çin arasındaki ticari savaş tam da Foxconn'un merkez noktasında yaşanırken, Foxconn bu ticari savaştan yara almadan çıkmayı başarmış gibi duruyor. Tabii, bunda Amerika başkanının iPhone'a verdiği ayrıcalık söz konusu olabilir.

Geçtiğimiz ay Apple, iPhone XR'ın üretimini Pegatron'dan alıp Foxconn'a devretti. Analistler iPhone XR modelinin en çok satan iPhone modeli olmasını bekliyorlar. Bu da ne kadar çok satış, o kadar üretim anlamına geliyor. Apple'ın montaj işlerini yapan Foxconn 800.000'den fazla çalışana sahip. Apple'ın yanında Xiaomi, Sony gibi markaların da montaj işlemlerini Foxconn yürütüyor.

Bildiğiniz üzere Eylül ayı Q3 olarak da geçen 3. çeyreğin son ayı. Bu yüksek gelir durumu da Foxconn'un 3. çeyrek ve dokuz aylık mali raporlarına olumlu şekilde yansıdı. Bazı analistler, Foxconn'un yüksek gelirli mali raporuna bakarak, Apple'ın da yüksek gelire sahip üçüncü çeyrek raporlarını yayınlamasını bekliyorlar. Apple bu raporları 1 Kasım tarihinde yayınlayacak.