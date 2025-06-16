iPhone'ların tek kullanımlı kodları hızlıca kullanmaya yarayan otomatik doldurma özelliğine üçüncü taraf uygulama desteği geliyor. Bu özelliği normalde sadece Mesajlar üzerinden gelen kodlarda kullanabiliyorduk.

iPhone’ların en kullanışlı özelliklerinden biri otomatik doldurma özelliğiydi. Bu özellik, telefonunuza gelen tek kullanımlık doğrulama kodlarını klavyenin hemen üstünde göstererek hızlı bir şekilde gerekli yerlere eklemenizi sağlıyor, uygulama değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırıyordu. Ancak bu özellik sadece Mesajlar uygulamasında kullanılabiliyordu. Yani sadece SMS olarak gelen kodlarda kullanabiliyordunuz.

Ancak gelen yeni bilgiler, eylülde piyasaya sürülecek iOS 26 güncellemesi ile bunun değişeceğini gösterdi. Buna göre Apple, otomatik doldurma özelliğine üçüncü taraf uygulama desteği getirecek. Yalnızca iPhone’larda değil, macOS Tahoe ile Mac modellerinde de bunu göreceğiz.

Gmail gibi üçüncü taraf yerlerden gelen kodlar otomatik doldurulabilecek

İlk olarak yazılımcı Jane Manchun tarafından fark edilen bu özellik, Google’ın Gmail uygulaması gibi üçüncü taraf uygulamalara destek sunacak. Yani size mail olarak gelen bir tek kullanımlık kodu otomatik doldurma olarak kullanabileceksiniz. Böylece önce mail uygulamasına gidip oradan kodu görüp tekrar geri dönmekle uğraşmayacaksınız.

MacBook’lardaki otomatik doldurma özelliği şimdiye kadar yalnızca Safari ile kullanılabiliyordu. Ancak yeni güncellemeyle bu değişecek ve Google Chrome gibi üçüncü taraf tarayıcılara da destek sunulacak.

Otomatik doldurmanın hâlihazırda iPhone kullanıcıları için çok yararlı olduğunu biliyorduk. iOS 26’yla gelecek 3. taraf uygulama desteği ise tek kullanımlık kodlar konusunda işimizi çok daha kolaylaştıracak.