iPhone, Çatışma Sırasında Polis Memurunun Hayatını Kurtardı

Cep telefonunuzun hayatınızı kurtaracağını hiç düşündünüz mü? Tayland'lı polis, girdiği çatışmadan iPhone'u sayesinde büyük bir yara almadan çıkmayı başardı.

Tayland’da Powaret Banjong isimli polis, restoranda çete liderleriyle çatıştı. Pattaya kentinde gerçekleşen olayda polis memuru, yan masadaki kadını savunurken; çete lideri tarafından vuruldu. Nitekim polis Banjong, iPhone’u sayesinde hayatta kaldı.

Polis teşkilatından Banjong, yemek yemeye gittiği restoranda yerel bir çete liderinin doğum günü kutlamasında tartışma çıktı. Masadaki kadını öldürmekle tehdit eden çete liderine karşı yan masadaki Banjong ve polis arkadaşları kadını savunmaya başladı. Bunun üzerine sinirlenen çete lideri Banjong’a iki el ateş etti.

Çete liderinin ateşlediği ilk kurşun polisin koluna diğeri ise kalçasına denk geldi. İkinci kurşun, polis memurunun cebinde bulunan iPhone’a denk geldi. iPhone’a isabet ettiği için Banjong büyük bir yaralanmadan kurtuldu. Banjong’un arkadaşları çete liderini vurarak etkisiz hale getirdi. Hastaneye kaldırılan Banjong kolundan vurulduğu için tedaviye alındı; iPhone sayesinde ikinci kurşunun isabet etmediği ortaya çıktı.