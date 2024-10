Apple'ın önümüzdeki yılın ilk aylarında tanıtması beklenen iPhone SE 4 ve gelip gelmeyeceği hala kesinleşmeyen iPhone SE 4 Plus modellerinin maketleri paylaşıldı.

Japon teknoloji blogu Macotakara, iPhone SE 4’e ait iki maketin fotoğraflarını paylaştı. Küçük model, beklendiği gibi iPhone 14’ten esinlenerek tasarlandığı görülüyor ve bu, iPhone SE serisinin ilk kez uçtan uca ekrana, Face ID’ye ve çentikli tasarıma sahip olacağını gösteriyor.

Cihaz, tek arka kameraya sahip olacak ve iPhone 14’teki gibi bir sessize alma tuşu ile donatılacak, ancak bu "switch" daha küçük bir boyuta sahip olacak. Ses tuşları ile güç tuşunun boyutunda bir değişiklik beklenmiyor.

Karşınızda iPhone SE 4 maketi

Macotakara ayrıca, daha büyük bir iPhone SE 4 Plus maketi de gösterdi. Bu model, iPhone SE 4’ün 6.1 inçlik ekranına kıyasla 6.5 inçlik daha büyük bir ekrana sahip. Ancak iPhone SE 4 Plus hakkında şu ana kadar net bir bilgi yok. Apple’ın, her iki iPhone SE 4 varyantını da piyasaya sunup sunmama konusunda henüz son kararı vermediği söyleniyor. Bu nedenle, şimdilik 6.1 inçlik iPhone SE 4’ün teknik özelliklerine odaklanmak daha mantıklı.

iPhone SE 4’ün, 2025'in ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihazın 8GB RAM ile geleceği ve bu sayede Apple’ın kendi yapay zekası Apple Intelligence’ı destekleyeceği belirtiliyor. iPhone SE 3, 429 dolardan başlamıştı; ancak yükseltilmiş tasarım, aynı işlemci ve RAM artışıyla iPhone SE 4'ün fiyatında bir artış olması muhtemel. Yine de beklentiler fiyatın 499 dolar seviyesinin aşılmayacağı yönünde.

Macotakara'nın iPhone SE 4 maketlerini gösterdiği video