Katlanabilir iPhone'un Muhtemel Adı Ortaya Çıktı (Hayır, iPhone Fold Değil)

Apple'ın merakla beklenen ilk katlanabilir iPhone modelinin muhtemel adı ortaya çıktı.

Apple severlerin merakla beklediği katlanabilir iPhone hakkında yeni ve dikkat çekici bir iddia gündemde. Güvenilir sızıntı kaynaklarına göre Apple’ın ilk katlanabilir telefonu “iPhone Fold” yerine “iPhone Ultra” adıyla piyasaya çıkacak.

Son günlerde cihazla ilgili söylentiler art arda geliyor. Ürünün üretim sürecinde önemli bir aşamaya ulaştığı konuşulurken, bazı teknik sorunların da ortaya çıktığı belirtiliyor. Ayrıca sızdırılan maket görüntülerde, yeni modelin mevcut iPhone 18 Pro ve Pro Max ile kıyaslandığı da görülmüştü.

"iPhone Fold" yerine "iPhone Ultra"

Ancak en dikkat çekici gelişme cihazın adıyla ilgili. Çin merkezli sızıntı kaynağı Digital Chat Station’a göre Apple, katlanabilir iPhone için “Ultra” markasını tercih etmeye hazırlanıyor. Bu isimlendirme, şirketin daha premium ve güçlü bir ürün konumlandırması yapacağına işaret ediyor.

İlginç olan ise bu iddianın sektörde şimdiden yankı bulmuş olması. Çinli üreticilerin de kendi katlanabilir telefonlarında “Ultra” adını kullanmayı değerlendirdiği gelen bilgiler arasında. Bu da Apple’ın henüz duyurulmamış bir ürünle bile rakiplerini etkilemeye başladığını gösteriyor ki bu da ilk kez karşılaştığımız bir olay değil.

