Bildiğiniz üzere Apple, 17 Eylül Pazartesi günü iOS 12'yi kullanıcılarıyla buluşturacak. Eğer siz de yeni iPhone'ları gözünüze kestirdiyseniz, iOS 12'yi görmeden karar vermeyin deriz.

iOS 12, bu güne değin stabilitesi ve hızı üzerine en çok uğraşılan iOS sürümü olma özelliğini taşıyor. Geçtiğimiz haziran ayında ilk betası yayınlandığından beri sürekli geliştirilen, geri dönüşler alınan ve kullanıcıların istekleri doğrultusunda modifiye edilen iOS 12'ye sayılı günler kaldı.

Türkiye fiyatları henüz meçhul olmasına rağmen iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR'nin hiç de ucuz cihazlar olmayacağı kesin. Hal böyleyken, bir iPhone kullanıcısı iseniz ve telefonunuzun yavaşlığından şikayetçiyseniz, iOS 12 ile birlikte yeni bir telefon almış gibi olma ihtimaliniz var. Özellikle yeni işletim sistemiyle, daha eski nesil iPhone'larda çok daha büyük hız artışları bekleniyor.

Özetle yeni bir iPhone'a para harcamayı illa ki aklınıza koyduysanız; en azından pazartesi günü gelecek olan iOS12'ye bir şans verin. Fikriniz değişebilir.

iOS 12 Destekli iPhone'lar Hangileri?