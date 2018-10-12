iPhone X Tasarımını Kopyalayanların Kaçırdığı Büyük Fırsat

Tarih 12 Eylül 2017. Apple, iPhone serisinin 10. yılına özel olarak ürettiği iPhone X isimli cihazı görücüye çıkardı. Firmanın bu tasarımı, 1 yıl içinde 20’yi aşkın Android üreticisi tarafından kopyalandı. Çentikli ekran ve dikey arka kamera derken, özenti firmalar büyük bir fırsatı heba ettiler. Peki kaçırdıkları şey neydi?

Apple, kişisel bilgisayar ve akıllı telefon adındaki iki ürün sınıfını tüketici teknolojisine kazandıran firmadır. Belki o olmasaydı Samsung ve Google gibi devler bunu yapacaklardı, ancak Apple yaptı. ABD’li şirket, hala pek çok konuda ilk olmanın kazandırdığı itibar sayesinde ekmek yiyor. Hem de ne ekmek... Dünyanın en çok telefon üreten şirketi Samsung, kendisinden çok çok daha az üretim yapan Apple’dan daha az para kazanıyor.

Elbette Apple’ın bu kadar yüksek miktarlarda para kazanmasının en büyük nedeni, firmanın insanların sadece paralarını değil algılarını da satın alması. Aslında bakarsanız herhangi bir konuda ilk olmak çok zor değil, önemli olan o başarıyı insanlara nasıl anlattığınız. Eğer futbol takımları forma giymez, renkleri sembol olarak taşımazlarsa “taraftar” kelimesinin içini biraz boşaltmış olurlar. Apple, tıpkı futbol kulüplerinin yaptığı gibi, insanlara bağlanabilecekleri zor bulunan duygular vadediyor. Mesela prestij gibi...

Tüm bu nedenlerle Apple, iPhone serisinin 10. yılına özel bir şey yapmak zorundaydı. Cihaz, pek çok “ilk denebilecek” teknoloji içermeli, bunları tasarımıyla da yansıtmalıydı. 12 Eylül 2017’de Apple bunu yaptı. iPhone X, 1000 doların üzerine çıkan fiyatıyla aylar içinde peynir ekmek gibi sattı. Aradan bir yıl geçtikten sonra Apple’ın rölantiye aldığını, tasarım konusunda çok şey değiştirmeden üç iPhone modeli daha tanıttığını gördük. Bu sırada iPhone X henüz 1 yaşında olmasına rağmen piyasadan kaldırıldı, tam anlamıyla özel bir cihaz oldu.

İşte o 1 yıllık süreçte Android üreticileri -ki Apple’dan daha fazla telefon satıyorlar- 20’yi aşkın iPhone X benzeri cihaz piyasaya sürdüler. Bu cihazlar arasında gerçekten de teknik açıdan iPhone X’dan daha iyi cihazlar da vardı. Nitekim üreticiler, yüksek teknolojilerini Apple’ın belirlediği tasarım standartlarıyla sundular.

Apple’ın çentikli ekranında yer alan o çentik ise boş bir tasarım değildi. İçerisinde yer alan, TrueDepth adı verilen teknoloji, günümüzün en gelişmiş yüz tanıma sistemlerinden birisi oldu. Android üreticilerinin çentikli telefonlarının çoğunda, o çentiğin içinde sadece ön kamera yer alıyordu. Apple kullanıcılarına karanlıkta bile yüz tanıma özelliğini bir “ilk” olarak sunarken, bunu tasarımıyla yansıtmıştı. Android üreticilerinin büyük çoğunluğu ise sadece özenmekle yetindiler.

Samsung ve Vivo gibi firmalar, kendi tasarım standartlarıyla özgün ürünler ortaya çıkarttılar. Peki bu cesaret miydi? Hayır, olması gerekendi. Bugün çentikli tasarımı sevmeyenler, Samsung’a gidiyorlar. Apple'ın iPhone X tasarımından esinlenen üreticilerin çentikli telefonları iPhone X'un tasarımını sıradanlaştırdı. Apple’ın pahalı etiketleri, çentikli tasarıma kavuşmak isteyenlerin önündeki büyük bir engeldi, Android üreticileri bu engeli ortadan kaldırdılar.

Büyük fedakarlık: Apple’ın seçkinliğini ortadan kaldırayım derken kendi itibarından olmak

Örneğin Huawei’yi ele alalım. P20 Pro gibi kamera konusunda günümüzün en iyi cihazlarından birisini piyasaya sürdü. İster inanın ister inanmayın, bu cihazın çok satması için iPhone X benzeri çentikli ekrana hiç ihtiyacı yoktu. Nedense Huawei, son derece özgün bir kamera sistemini, kendi geliştirdiğini yapay zekalı işlemcisinin bulunduğu cihazla itibarını bir köşede bıraktı. Sadece çentik konusunun böyle şeylerde çok etkili olmadığını düşünüyorsanız şöyle söyleyelim.

Eğer Apple daha farklı bir tasarımla karşımıza çıksaydı, bugünün çentikli Androidleri hala çentikli olurlar mıydı? Tabii ki hayır. Tasarım özgünlüktür, özgünlük başarılı yönetildiği sürece seçkinlik sunar. Yeteri kadar seçkin olursanız önce saygı kazanır, bu saygı birikimleriyle de itibarınızı inşa edersiniz.

Ne yazık ki hatırı sayılır derecede başarılı cihazlar üreten Android firmaları, altın değerindeki bu fırsatı kaçırmayı göze aldılar. Bir gün Apple çentikli tasarımı terk ettiği zaman, aynı üreticiler yine özentilik yapmak zorunda kalacaklar. Çünkü o güne kadar, kazanmanın uzun vakit aldığı itibarları olmadığı için piyasadan silinmek istemeyecekler.

Tüm bunları Apple’ı övmek için değil, en büyük ihtiyaçlarımızdan birisini karşıladığımız akıllı telefon üreticisi şirketlerin biraz daha sorumlu davranmaları için söylüyoruz. İtibarın darısı yerli üreticilerimizin başına!