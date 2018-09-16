iPhone Xr İçin Hazırlanmış 12 Şahane Duvar Kağıdı

21 Eylül Cuma günü bazı ülkelerde raflarda yerini alacak olan; iPhone XR, iPhone Xs ve iPhone Xs Max modellerinde çok hoş duracak duvar kağıtlarını sizinle paylaşıyoruz.

Apple bu yıl olan etkinliğinde üç yeni iPhone tanıttı. Bunlardan birisi olan iPhone XR, diğerlerine göre daha bütçe dostu bir cihaz. Şirket sunum sırasında cihazları büyük ekrana yansıttığında dikkatimizi çeken en önemli nokta; daha pahalı iPhone Xs ve iPhone Xs Max’da farklı arka plan görselleri kullanarak çentik gizlenmeye çalışılırken, iPhone XR'ın çentiğini açıkça gösterecek mavi bir duvar kağıdı ile sergilenmesiydi. Biz de bu durumdan yola çıkarak, iPhone XR kullanıcıları başta olmak üzere; yeni bir arayış içinde olan herkes için şahane duracak duvar kağıtlarını sizlere sunuyoruz.

Tam çözünürlükte indirmek için;

iPhone X Serisi

Diğer iPhone modelleri

Tam çözünürlükte indirmek için;

iPhone Xs Serisi

Diğer iPhone modelleri

Tam çözünürlükte indirmek için;

iPhone X Serisi

Diğer iPhone modelleri

Tam çözünürlükte indirmek için;

iPhone X Serisi

Diğer iPhone modelleri

Tam çözünürlükte indirmek için;

iPhone X Serisi

Diğer iPhone modelleri

Tam çözünürlükte indirmek için;

iPhone X Serisi

Diğer iPhone modelleri

Tam çözünürlükte indirmek için;

iPhone X Serisi

Diğer iPhone modelleri

Tam çözünürlükte indirmek için;

iPhone X Serisi

Diğer iPhone modelleri

Tam çözünürlükte indirmek için;

iPhone X Serisi

Diğer iPhone modelleri

Tam çözünürlükte indirmek için;

iPhone X Serisi

Diğer iPhone modelleri

Tam çözünürlükte indirmek için;

iPhone X Serisi

Diğer iPhone modelleri

Tam çözünürlükte indirmek için;

iPhone X Serisi

Diğer iPhone modelleri