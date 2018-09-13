iPhone Xs, Android'in Yeni Amiral Gemilerine Karşı

Apple, yeni premium akıllı telefonu iPhone Xs'i tanıttı. Cihaz, performans açısından iddialı dursa da tasarım açısından tam bir hayal kırıklığı oldu. Peki asıl merak edilen soruya gelelim; iPhone Xs, Android amiral gemilerine rakip olabilir mi?

Büyük gün geldi geçti… Apple, şirketin en yeni premium akıllı telefonları iPhone Xs ve iPhone Xs Max’in yanı sıra uygun fiyatlı modeli iPhone Xr’ı resmi olarak duyurdu. Fakat iPhone Xs, başta tasarım olmak üzere pek çok özelliği ile Apple kullanıcılarını hayal kırıklığına uğrattı. Zira altın renk seçeneğini bir kenara bırakacak olursak iPhone Xs’i iPhone X’dan ayırmak oldukça zor.

iPhone Xs, tasarım olarak iPhone X’a fazlasıyla benziyor olsa da gövdenin içinde bazı önemli iyileştirmeler yer alıyor. Bu iyileştirmelerin başında daha kaliteli fotoğraflar sunan gelişmiş bir çift kamera, daha hızlı çalışan bir Face ID, 30 dakika daha uzun pil ömrü, 512GB dahili depolama seçeneği, IP68 sertifikası ve muhtemelen akıllı telefonlar arasında rakipsiz bir performans sunacak olan A12 işlemci yer alıyor.

iPhone X’un aldığı tüm eleştirilere rağmen Android rakipleri karşısında iyi bir duruş sergilediğini söylemek mümkün. Peki iPhone Xs, 2018 model Android amiral gemileri karşısında nasıl bir duruş sergiliyor. Aşağıdaki tabloda cihazların tüm teknik özelliklerini teker teker karşılaştırabilir, iPhone Xs’in 2018 model Android amiral gemileri ile rekabet edip edemeyeceğine karar verebilirsiniz. iPhone Xs’in Türkiye fiyatı henüz belli olmadığı için fiyatı karşılaştırma özellikleri arasına eklemiyoruz.