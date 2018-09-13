  • iPhone Xs, Android'in Yeni Amiral Gemilerine Karşı

iPhone Xs, Android'in Yeni Amiral Gemilerine Karşı (Karşılaştırma)

2 dk okuma süresi
16
14
1
1
0
Apple, yeni premium akıllı telefonu iPhone Xs'i tanıttı. Cihaz, performans açısından iddialı dursa da tasarım açısından tam bir hayal kırıklığı oldu. Peki asıl merak edilen soruya gelelim; iPhone Xs, Android amiral gemilerine rakip olabilir mi?

Büyük gün geldi geçti… Apple, şirketin en yeni premium akıllı telefonları iPhone Xs ve iPhone Xs Max’in yanı sıra uygun fiyatlı modeli iPhone Xr’ı resmi olarak duyurdu. Fakat iPhone Xs, başta tasarım olmak üzere pek çok özelliği ile Apple kullanıcılarını hayal kırıklığına uğrattı. Zira altın renk seçeneğini bir kenara bırakacak olursak iPhone Xs’i iPhone X’dan ayırmak oldukça zor.
İLGİLİ HABER

Apple, Büyük Ekranların Kralı Olacak iPhone Xs Max'i Duyurdu

iPhone Xs, tasarım olarak iPhone X’a fazlasıyla benziyor olsa da gövdenin içinde bazı önemli iyileştirmeler yer alıyor. Bu iyileştirmelerin başında daha kaliteli fotoğraflar sunan gelişmiş bir çift kamera, daha hızlı çalışan bir Face ID, 30 dakika daha uzun pil ömrü, 512GB dahili depolama seçeneği, IP68 sertifikası ve muhtemelen akıllı telefonlar arasında rakipsiz bir performans sunacak olan A12 işlemci yer alıyor.

iPhone X’un aldığı tüm eleştirilere rağmen Android rakipleri karşısında iyi bir duruş sergilediğini söylemek mümkün. Peki iPhone Xs, 2018 model Android amiral gemileri karşısında nasıl bir duruş sergiliyor. Aşağıdaki tabloda cihazların tüm teknik özelliklerini teker teker karşılaştırabilir, iPhone Xs’in 2018 model Android amiral gemileri ile rekabet edip edemeyeceğine karar verebilirsiniz. iPhone Xs’in Türkiye fiyatı henüz belli olmadığı için fiyatı karşılaştırma özellikleri arasına eklemiyoruz.
İLGİLİ HABER

Apple, Performansıyla Fiyatını Unutturacak iPhone Xs'i Duyurdu

  iPhone Xs Galaxy S9 OnePlus 6 LG G7 ThinQ
Ekran (inç) 5.8 5.8 6.8 6.1
Çözünürlük 2436 x 1125 2960 x 1440 1080 x 2280 3120 x 1440
Piksel Yoğunluğu 458ppi 570ppi 402ppi 564ppi
İşlemci A12 Snapdragon 845 Snapdragon 845 Snapdragon 845
RAM (GB) Bilinmiyor 4 6/8 4
Depolama (GB) 64/256/512 64 64/128/256 64
Batarya Bilinmiyor 3000mAh 3300mAh 3000mAh
Arka Kamera 12MP geniş açı, f/1.8, 1.4μm, 12MP telefoto, f/2.4 12MP, çift diyafram; f/1.5 ve f/2.4, 1.4μm 16MP, f/1.7, 1.22µm, 20 MP 16MP, f/1.6, 1.0μm geniş açı, 16MP, f/1.9, 1.0μm
Ön Kamera 7MP, f/2.2 8MP, f/1.7 16 MP, f/2.0 8MP, f/1.9
Boyut 143.6 x 70.9 x 7.7mm 147.7 x 68.7 x 8.5mm 155.7 x 75.4 x 7.8 mm 153.1 x 71.9 x 7.9mm
Ağırlık 177g 163g 177g 162g
Kaynak : https://phandroid.com/2018/09/12/apple-iphone-xs-versus-the-android-competition/
Etiketler: Samsung Galaxy S9, oneplus 6, iphone xs, LG G7 ThinQ
16
14
1
1
0
Emoji İle Tepki Ver
16
14
1
1
0