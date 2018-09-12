Dünya'nın en büyük teknoloji şirketi olan Apple, Cupertino'daki Steve Jobs Tiyatrosu'nda düzenlediği basın etkinliği ile birlikte geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone X'un güncellenmiş ve geliştirilmiş versiyonu iPhone Xs'i resmen tanıttı. Cihazın fiyatı, özellikleri ve diğer tüm detayları makalemizde bulabilirsiniz.

Apple’ın bu sene çıkaracağı en üst seviye akıllı telefon olması beklenen iPhone Xs tanıtıldı. Üstün işletim sistemi, kusursuz tasarımı ve donanımı ile milyonlarca insanın ilgisini çeken iPhone Xs, önümüzdeki senenin üst seviye akıllı telefonlarının en başlarında yer alacak. Şimdi, sizlere milyonlarca insanın hayallerini süsleyen bu cihazın özelliklerinden bahsedeceğiz.

Üstün OLED Ekran

iPhone Xs, geçen sene karşımıza çıkan çentikli tasarımla birlikte gelirken, aynı şekilde OLED ekran teknolojisini de barındırmaya devam ediyor. 5.8 inçlik bir ekranla karşımıza çıkan iPhone Xs, 2436x1123 piksel erkanıyla 2.7 milyon piksel barındırıyor. Bu da ekranın 458ppi olmasını sağlıyor. Bunların dışında geleceğin ekran teknolojisi HDR 10 ve Dolby Vision’ı da destekleyen iPhone Xs, cihazlarda ekrana önem verenlerin vazgeçilmezi olacak.

Donanım

Apple’ın tasarım konusunda başarılı telefonlar çıkardığı bilinen bir gerçek olsa da donanım konusunda her zaman eleştiri oklarının hedefinde olmuştur. Geçen sene A11 Bionic yongasıyla bu sorunun üstesinden gelmeye çalışan Apple, bu sene sunduğu A12 Bionic yonga setiyle iddiaları tamamen ortadan kaldıracak gibi duruyor. A12 Bionic yonga seti, 7 nm teknolojisi ile üretilen ilk yonga seti olmasının yanında 6.9 milyar transistör sayısı ile performansın dibine vuracak. 6 çekirdekli bir işlemci ve 4 çekirdekli bir GPU’dan oluşan A12 Bionic, Neural Engine isimli özel bir teknolojiden de güç alıyor. Bu özelliği ile saniyede 5 trilyon işlem yapabilen A12 Bionic, iPhone X’da bulunan A11 Bionic’in 600 milyon işlemlik başarısına büyük fark atıyor.

ARKİT

iPhone Xs, geçen sene gelişmeye başlayan AR teknolojisine pek çok yeni özellik ekliyor. Bu özellikler sayesinde iPhone X’da yer alan “measure” gibi bazı uygulamalar güncellenecek. Bu uygulamalar dışında konferansta pek çok oyun ve teknoloji firması karşımıza çıktı. Bu firmalar AR uygulamaları başta olmak üzere pek çok oyun tanıtımı yaptı. iPhone Xs’de oynanabilecek bu oyunlar, özellikle grafik alanında başarılı işler yapıyor.

Stereo Ses

iPhone Xs, telefonundan müzik dinlemeyi sevenleri fazlasıyla mutlu edecek Stereo ses özelliği ile geliyor. Telefonun alt ve üst kısmında yer alan hoparlörler sayesinde sağ ve sol ses çıkışı bulunan cihazın ses konusunda kullanıcılarını memnun etmesi bekleniyor.

Daha Hatasız Bir FaceID

iPhone Xs, geçen senenin başarılı cihazlarından iPhone X’un FaceID’sine nazaran çok daha hatasız ve hızlı bir güvenlik kontrolü sunuyor. En çok sıkıntı yaşanan soruların çözümü olması beklenen yeni FaceID güncellemesinin nasıl çalışacağını ilk incelemelerimizde görebileceğiz.

Kamera

Akıllı telefon sektörünün belki de en önemli özelliklerinden biri olan kameralar, iPhone Xs’de yine çok iddialı geliyor. Arka tarafında 12MP geniş açı ve 12MP telefoto olacak şekilde çift kamera yer alıyor. Geniş açı f/1.8 diyafram aralığına sahipken Telefoto lens f/2.4 diyafram aralığı sunuyor. Telefonun ön tarafında da IR ve RGB olacak şekilde iki kamera var. RGB kamera 7MP f/2.2 diyafram aralığıyla gelirken IR kamera, gelişmiş görüntü sensörü olarak hizmet veriyor.

A12 Bionic’ten aldığı güçle çok daha ayrıntılı fotoğraflar çekmeyi başaran iPhone Xs, son dönem akıllı telefon fotoğrafçılığının modası olan bokeh efektine yine iddialı bir giriş yapıyor. Fotoğraflar için Neural Engine’den de güç alan iPhone Xs, bokeh efekti gibi yüksek işlem gücü gerektiren fotoğraflarda ön tarafta yer alan kişiyi ya da objeyi kusursuza yakın bir şekilde alabiliyor. Konferansta yapılan açıklamaya göre tek bir fotoğraf için 1 tirilyon işlem yapılıyor.

Bir akıllı telefondan istenen hemen hemen her şeyi yapabilen iPhone Xs, video konusunda da kullanıcılarını üzmeyecek gibi duruyor.

DSDS

iPhone Xs’de çift SIM kartı desteği sunulacak. Bunlardan biri cihazın içerisinde olurken, diğerinin eSIM şeklinde olması bekleniyor. Bu ürünün operatör desteğinin de olması gerektiğini belirtmek gerekiyor.

Fiyatı

Apple'ın yeni canavarı iPhone Xs, beklenen fiyatının bir tık üzerinde olacak şekilde 999 dolardan satışa sunulacak. 17 Eylül'de satışına başlanacak yeni amiral gemisi, ülkemize ne zaman gelecek, çok yakında göreceğiz.

Son dönemin en başarılı akıllı telefonu olmaya aday olan iPhone Xs, Apple hayranlarını bu sene memnun edecek gibi duruyor.

Apple iPhone Xs Teknik Özellikleri