iPhone Xs'in En Pahalı Olduğu Ülke Belli Oldu

2018 model iPhone'ların ön siparişe açılmasıyla birlikte iPhone Xs ve Xs Max'in en pahalı olduğu ülke de belli oldu.

Apple, şirketin en yeni akıllı telefonları iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR’ı bugün itibari ile 33 farklı ülkede ön siparişe açtı. Cihazların ön siparişe açılması, 2018 model iPhone’ların Birleşik Devletler dışındaki fiyatlarını da ortaya çıkarmış oldu. Bildiğiniz gibi Apple, iPhone Xs’in başlangıç fiyatını, iPhone X’da olduğu gibi 999 dolar olarak açıklamıştı. 6.5 inç OLED ekranlı iPhone Xs Max’in 512GB depolama alanına sahip en üst sürümü ise 1449 dolar fiyat etiketine sahip.

iPhone fiyatları, ithalat masrafları ve yerel vergilendirme sistemi gibi ek masraflar nedeniyle neredeyse tüm ülkelerde Birleşik Devletler’den daha pahalıya satılıyor. Fakat yukarıda belirttiğimiz masraflar her ülke için farklı olduğundan ülkelerin iPhone fiyatları arasında uçurumlar yaşanabiliyor. iPhone’un en ucuz ABD’den satın alınabildiğini biliyoruz. Peki 2018 model iPhone’ların en pahalı olduğu ülke hangisi?

Yukarıdaki tabloda da görmüş olduğunuz gibi 2018 model iPhone’ları en pahalıya alabileceğiniz ülke İtalya olarak göze çarpıyor. İtalya’da yaşayanlar, 2018 model bir iPhone’a sahip olmak için Birleşik Devletler’de yaşayan birinin neredeyse iki katı ücret ödemek zorunda kalacaklar. Buna karşın Rusya’da iPhone Xs’in fiyatı, geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone X’a göre 112 dolar inmiş durumda. Bu noktada kur farkının büyük önemi bulunuyor.