Apple, bu akşam düzenleyeceği basın etkinliği ile yeni iPhone, Apple Watch ve diğer ürünlerini tanıtacak. Biz de bu etkinliği canlı olarak nasıl izleyebileceğinizi açıklıyoruz.

Apple’ın kelimenin tam anlamıyla şu ana kadarki en büyük iPhone’larını tanıtmasına sadece birkaç saat uzaklıktayız. Bu akşam gerçekleşecek etkinlikte yeni iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr’ın yanı sıra Apple Watch Series 4 de Apple hayranlarının beğenisine sunulacak. Ayrıca Apple’ın Face ID desteğine sahip ilk iPad modelini ve yenilenmiş bir MacBook Air tanıtması da bekleniyor.

Eğer Apple ürünlerine ilgi duyuyorsanız Apple Park’ta yer alan Steve Jobs Tiyatrosu’ndaki etkinlikte hoşunuza gidecek pek çok ürünün yer alacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki etkinliği nasıl takip edeceksiniz? Bunun için öncelikle etkinlik saatini tam olarak bilmeniz gerekiyor. Ön etkinlik olarak tanımlayabileceğimiz şovlar 19:00 itibari ile başlayacak. Yeni iPhone’lar da dahil ürün tanıtımlarının yer aldığı asıl etkinlik ise 20:00 itibari ile ekranlarda olacak. Peki hangi ekranlarda?

Etkinliği direkt olarak Apple TV üzerinden izleyebilirsiniz. iOS ya da macOS cihazınız üzerinden Safari’yi kullanarak da yeni Apple ürünlerinin tanıtımını anbean takip edebilirsiniz. Apple, yaptığı açıklama ile Windows kullanıcılarının Microsoft Edge dışında Chrome ve Firefox ile de etkinliği canlı olarak takip edebileceklerini duyurdu. Ayrıca bu yıl bir ilk gerçekleşecek ve etkinlik, Twitter üzerinden de canlı olarak yayınlanacak. Etkinlik başlangıcını kaçırmamak için buraya tıklayabilir ve etkinliği takviminize ekleyebilirsiniz.