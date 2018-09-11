Hong Kong bankasında görev yapan bir analiste göre Apple, diğer bilgisayarlarına kıyasla daha düşük fiyatlı bir dizüstü bilgisayar sunmaya hazırlanıyor. Söz konusu MacBook modelinin 2018 sonuna kadar sunulması bekleniyor.

Apple’ın 3 yeni iPhone modelini görmeye saatler kaldı. 2018 yılının son çeyreğinde fırtınalar estirmeye hazırlanan firma, bir süredir yeni modeller sunmadığı MacBook serisine bir üye daha ekliyor. İddialar ise Hong Kong bankası analisti Ming Chi Kuo’dan geliyor. Kuo, daha önce Apple’ın yeni iPhone modelleri hakkında doğru tahminlerde bulunmuştu.

12 inçlik ekrana sahip olacağı söylenen, diğer bilgisayarlara göre düşük fiyatla gelmesi beklenen MacBook’un fiyatı 1300 dolardan başlayacak. Ayrıca bilgisayarda, yeni nesil ve üst düzey MacBook’larda yer alan TouchBar bulunmayacak, ancak bir adet parmak izi okuyucu bulunacak.

Kuo’ya göre yeni MacBook, Apple’ın 12 Eylül Çarşamba (yarın) düzenleyeceği iPhone lansmanlarında tanıtılma ihtimali de var. Nitekim üzerinde durulan en büyük ihtimal, 2018’in son ayında yeni MacBook görecek olmamız. Yine yıl sonuna gelmeden önce söz konusu modeli raflarda da görebileceğiz.

Apple, iPhone lansmanında sadece 3 yeni akıllı telefonunu değil, aynı zamanda Apple Watch Series 4’ü, AirPods 2’yi ve yeni kablosuz şarj istasyonu Air Power’ı da tanıtacak. Apple’ın yeni akıllı saati ise EKG özelliğine sahip olacak. Bu özellik, kalp hızının sürekli ve tıbbi doğrulukta takip edilmesini sağlayacak.

Kuo’nun dikkat çektiği bir diğer yeni Apple ürünü ise iPad Pro modeli. USB-C girişine sahip olacak bu model, mevcut Apple tabletlerine göre daha hızlı şarj olabilecek. Yeni iPad Pro, tıpkı MacBook’ta olduğu gibi yıl sonuna ertelenebilir. Ünlü analistin ulaştığı bu veriler, Apple ve diğer ABD’li şirketlerin üretiminden sorumlu olan Asya merkezli üreticilere dayanıyorlar.