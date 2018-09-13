iPhone Xs Max ve iPhone XR'ın RAM Kapasitesi Belli Oldu

Apple'ın yeni akıllı telefonları iPhone Xs Max ve iPhone XR, Geekbench'te listelendi. Söz konusu liste ile birlikte cihazların RAM kapasiteleri ve işlemci performansları da belli oldu.

Apple, dün gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile birlikte yeni iPhone modellerini tüketicilerin beğenisine sundu. Apple, yeni 7nm işlemcisi A12 işlemcisini ve çekirdeklerini tanıtmış olsa da çekirdeklerin frekans hızları ve cihazın RAM kapasitesi hakkında detaylı bilgi paylaşmadı.

Fakat yeni iPhone Xs, Xs Max ve iPhone XR, Geekbench’te listelendi. Söz konusu Geekbench listesi hem yeni iPhone’ların çekirdek performanslarını ortaya çıkardı hem de RAM kapasiteleri konusundaki soru işaretlerini ortadan kaldırdı.

Yukarıda görmüş olduğunuz görsele göre iPhone Xs Max, tek çekirdek performansında 4813 puan alırken, çoklu çekirdek performansında 10266 puan almayı başarıyor. Ayrıca iPhone Xs Max, 4GB RAM kapasitesi ile Android amiral gemilerini yakalamış durumda.

Yukarıdaki görsel ise iPhone XR’ın A12 işlemci ile sunduğu performansı gösteriyor. Buna göre iPhone XR tek çekirdekte 4754 puan almayı başarırken, çoklu çekirdek performansında 9367 puan alıyor. Cihaz, iPhone X’da olduğu gibi 3GB RAM’e sahip.