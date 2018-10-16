iPhone Xs Max, Şarj Ömrü ile Galaxy Note9'u Geride Bıraktı

İlk testlerde şarj ömrü konusunda Galaxy Note9'un gerisinde kalan iPhone Xs Max, ikinci testte ise Galaxy Note9'u küçük bir farkla da olsa geçmeyi başardı.

Geçtiğimiz hafta YouTube kanalına bir video ekleyen PhoneBuff, Apple’ın phablet kategorisindeki temsilcisi iPhone Xs Max ile Samsung’un phablet kategorisindeki temsilcisi Galaxy Note9’un batarya performanslarını karşılaştırmıştı. PhoneBuff’un karşılaştırmasında iPhone Xs Max’in bataryası tamamen boşaldığında Galaxy Note9’un hala %37 şarjı bulunuyordu.

Ancak PhoneBuff’ın videosunda bir ayrıntı bulunuyordu. Galaxy Note9, maksimum ekran çözünürlüğü olan 2960x1440 yerine alternatif çözünürlüğü olan 1920x1080’de çalışıyordu. Bu da Galaxy Note9’un 2688x1242 çözünürlüğe sahip olan iPhone Xs Max karşısında haksız bir avantaj elde ettiği fikrini doğruluyordu.

Mrwhosetheboss, bir şarj karşılaştırması için iPhone Xs Max, Galaxy Note9, Google Pixel 3 XL ve Sony Xperia XZ3’ü yan yana getirdi. Ancak bu sefer Galaxy Note9 maksimum ekran çözünürlüğü ile yarışmaya başlıyordu. 6 saatin üzerinde süren testin sonucunda PhoneBuff’ın verileri bir anlamda çöpe atılmış oldu.

Mrwhosetheboss’un testinde iPhone Xs Max, Galaxy Note9’dan 12 dakika daha uzun süre açık kaldı. Bu da Apple’ın yazılım optimizasyonları ile nasıl bir şarj ömrü sunduğunu gösteriyor. Ancak testlerin her şey olmadığını biliyoruz. Günlük kullanımda iPhone Xs Max mi yoksa Galaxy Note9 mu daha uzun pil ömrü sunacak?

iPhone Xs Max, iOS özelliğinden dolayı uygulamaların arka planda çalışmasına izin vermiyor. Dolayısı ile cihazın şarjı uzun süre dayanıyor. Bununla birlikte Samsung, kullanıcılara ekran çözünürlüğünü düşürme, arka plan uygulamalarını kapatma, yüksek güç tasarruf modu ile cihazı günlerce kullanabilme seçenekleri sunuyor.

Özetlemek gerekirse Apple, sistem optimizasyonları iPhone Xs Max’in bir günü rahatlıkla çıkarmasını sağlıyor. Samsung ise cihazın ne kadar pil ömrü sunacağını birazcık kullanıcıların tercihine bırakıyor. Cihazdan maksimum özellik, çözünürlük, performans beklerseniz şarj ömrü azalır. Ancak dilerseniz de güncelerce şarj ömrü sunabilir.