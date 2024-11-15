iPhone'lardaki yeni bir güvenlik özelliğinin nasıl çalıştığını gösteren bir video paylaşıldı. Cihaz, ekran kilidi 72 saat boyunca açılmaz ise kendi kendini koruma moduna alıyor.

Bundan bir hafta kadar önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, iPhone'lar için yeni bir dönemin başladığından bahsetmiştik. iOS 18'in yeni bir özelliği ile 72 saat boyunca kullanılmayan bir iPhone, kendi kendini yeniden başlatacaktı.

Bu özellik, aslında hırsızlık olaylarıyla ilişkiliydi. Bir iPhone'un FaceID özelliği 72 saat boyunca kullanılmaz ise cihaz, kendini koruma moduna alacaktı. Neticede yeniden başlatma, cihazdaki verilere ulaşılması için parola girilmesini zorunlu kılacaktı. İşte bu özelliğin nasıl çalıştığı, paylaşılan bir video ile gün yüzüne çıktı.

iPhone'lardaki yeni güvenlik özelliği böyle çalışıyor:

Yukarıdaki videoda da görebileceğiniz üzere ekran kilidi 72 saat boyunca açılmayan bir iPhone, kendi kendini kapatıp yeniden açıyor. Böylelikle cihazdaki verilere ulaşmak, parola olmadan imkânsız hâle getirilmiş oluyor.

Tabii bu özellik, kolluk kuvvetleri için dezavantaj oluşturuyor. Zira bir olay nedeniyle el konulan bir iPhone'daki verilere ulaşılması için cihazın uzun süre boşta tutulmaması gerekecek. Hatta ABD'nin Michigan eyaletindeki kolluk kuvvetleri, bu durum karşısında çaresiz kaldılar.