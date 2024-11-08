Apple’ın iOS 18 ile getirdiği güvenlik önleminin adli incelemelerde dijital delil toplama sürecini daha da zorlaştırdığı ortaya çıktı.

Detroit, Michigan'daki kolluk kuvvetleri, adli inceleme için saklanan Apple cihazlarının kendiliğinden yeniden başladığını ve bunun cihaz kilitlerinin açılmasını zorlaştırdığını paylaştı.

Michigan'daki polisler bu durumun iOS 18'in yeni bir güvenlik özelliğinden kaynaklandığını düşündüler. iPhone'lar inceleme altındayken yeniden başlatıldığında şifre kırma yöntemleriyle kilitlerinin açılmasını zorlaştırdığını tecrübe ettiklerini belirttiler.

Cihaz kilitlerinin açılmasını engelleyen yeni bir engel ortaya çıktı

Konuya istinaden sunulan bir belgede ise iOS 18 olan iPhone'ların, hücresel ağdan koparıldıklarında diğer iPhone'ların yeniden başlatılmasına neden olduğunu öne sürüldü. Bu da haliyle dijital delillerin elde edilmesini zorlaştırıyor.

Adli laboratuvar, İlk Kilit Açma Sonrası (AFU) durumundaki birkaç iPhone'un yeniden başlatıldığını bildirdi. Bu iPhone'lar arasında uçak modunda olanlar ve bir faraday kutusunda bulunanlar da yer alıyordu. Faraday kutusu, bir cihaza gelen tüm elektronik sinyalleri engellediği için, iOS 18 çalıştıran bir iPhone'un, işlevsel bir faraday kutusundaki başka bir iPhone ile iletişim kurması mümkün değildir.

Polis belgesine göre, bu durumun "iOS 18.0 güvenlik özelliği" nedeniyle olduğu öne sürülüyor. Çünkü izolasyon ve hareketsizlik süresinin ardından iOS 18 çalıştıran bir cihaz da yeniden başlatıldı. Michigan'daki kolluk kuvvetleri ise iOS 18 cihazlarının diğer iPhone'lardan izole edilmesini öneriyor. Bu yeni özelliğin dijital delillerin korunmasını zorlaştırdığı biliniyor, bu nedenle daha fazla test ve araştırma yapılana kadar önlem alınması gerektiği vurgulanıyor.