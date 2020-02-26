İran'daki Corona Virüsü Vaka Sayısı Artışı Endişe Verici

Dünya genelindeki Corona virüsü vakalarının sayısı 80 bini geçerken Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin’i aldığı önlemler bakımından övdü. Genel sekreter İran gibi ülkelerdeki vaka sayılarının ise endişe verici olduğunu dile getirdi.

Çin’de patlak veren ve 2 bin 700’den fazla kişinin ölümüne sebep olan Corona virüsü hakkında konuşan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, virüs salgınının henüz küresel boyutta bir salgın aşamasına ulaşmadığını dile getirdi.

Ghebreyesus, virüs sebebiyle 2.715 kişinin hayatını kaybettiği Çin’i aldığı önlemler bakımından överken 19 kişinin hayatını kaybettiği İran gibi ülkelerdeki artan vaka sayısının endişe verici olduğunu dile getirdi.

Virüs, Avrupa’ya da yayılıyor

İlk olarak Çin’de ve çevresindeki ülkelerde görülen Corona virüsü, Avrupa’da da yayılmaya başladı. Avrupa’da 13 farklı ülkede Corona virüsü vakası tespit edilirken bunlara en son eklenen ülke komşumuz Yunanistan oldu.

Yunanistan Sağlık Bakanlığı temsilcisi Sotiris Tsiodras, virüsün tespit edildiği 38 yaşındaki Selanikli kadının İtalya’nın kuzey bölgesini ziyaret ettiğini dile getirdi. Karantina altına alınan kadının sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada Avusturya, Hırvatistan, İsviçre, Brezilya, Cezayir ve Yunanistan’daki vakaların, İtalya’yı seyahat eden kişilerden kaynaklandığı belirtildi. An itibariyle 383 Corona virüsü vakasının görüldüğü İtalya’daki can kaybıysa 12.

Corona virüsü vakalarında son durum

Sözcü’de yer alan habere göre Fransız haber ajansı AFP, İran’da Corona virüsüyle ilgili ‘söylenti’ yaydıkları gerekçesiyle 24 kişi gözaltına alındı. Rusya, vatandaşlarına İtalya’ya seyahat etmemeleri yönünde uyarıda bulunurken Brezilya’da Corona virüsü vakasının görüldüğü ilk Güney Amerika ülkesi oldu.

İtalya’ya olan uçuşlarla ilgili konuşan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock “İtalya’ya bakın, Çin’den tüm uçuşları durdurdular ama şimdi Avrupa’da virüsten en kötü etkilenen ülke yine İtalya” şeklinde konuştu.