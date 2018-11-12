İrlanda Açıklarında Keşfedilen Muhteşem Kedi Balığı Koloni

İrlanda'nın 350 kilometre kadar açığında keşfedilen bu koloni, yavrularına çok iyi bakan üyelerden oluşuyor.

İrlanda açıklarında yeni ve büyük bir koloni keşfedildi. Bu koloninin keşfi ise, İrlanda sularında daha önce görülmemiş bir şey olarak nitelendiriliyor.

Drone denizaltı ile çekilen görüntülerde büyük bir yumurta yığını göze çarpıyor. Yumurtaların etrafında ise, yumurtaların sahibi oldukları düşünülen lekeli kedibalıkları görülüyor.

Kedibalıklarının yumurtalarını ölü bir resif üzerine yerleştirdikleri gözlemlenmiş, muhtemelen yeni doğan yavruları koruması için bu noktalar seçilmiş. Bölgede bir başka türe ait bir köpek balığı da görüntülendi, bu balığın yumurta kabuklarını yemek için oraya geldiği düşünülüyor.

Keşfi yapan ise Deniz Enstitüsü'nün INFOMAR programında kullanılan Holland 1 adlı araç ve onu kullanan araştırmacılar. Arkalarında İrlanda ve Avrupa Birliği Deniz ve Balıkçılık Fonu'nun desteği olan ekip, üç keşif araştırmasından ikincisinde bu koloniyle karşılaştı. Seneye aynı bölgede tekrar keşif gerçekleştirmeyi düşünen araştırmacılar, mümkün olursa yavru balıkların yumurtadan çıkışlarını da gözlemleyi hedefliyorlar.

Derin denizde bulunan balık üreme çiftliklerinin çok çok nadir görüldüğünü belirten araştırmacı David O'Sullivan, bu konudaki bilgilerin de çok kısıtlı olduğunu söyledi.