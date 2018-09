Isaac Newton: 2060 Yılında Dünyanın Sonu Gelecek

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi fizikçilerinden biri olarak tanınan Isaac Newton'un 17. yüzyıldan kalma yeni notları bulundu. Newton, bu notlarında kıyametin kopacağı tarihe işaret ediyor.

Yerçekimi kanununu bulmasıyla bilinen Sir Isaac Newton'un bambaşka bir yönü daha açığa çıktı. Bilim insanının daha önce keşfedilmemiş notları ve geleceğe dair tahminlerinin yer aldığı notlar ilk kez ''The A**hole Who Reinvented The Universe'' isimli kitapta yer aldı.

Isaac Newton, notlarında 2060 yılında kıyametin kopacağını iddia ediyor. Bu kıyametin savaş, felaket ya da dini bir dönemin ardından gerçekleşeceğini düşünüyor. 2060 yılında kıyametin kopacağını idda eden Newton, ayrıca şunları söylemiş: "2060 yılından sonra da hayat sona erebilir fakat daha önce sona ermesi için bir sebep göremiyorum."

1643 yılında dünyaya gelen ve hayatının büyük bölümünü bilimle ilgilenerek geçiren Newton'un özellikle Tanrı ve din kavramlarıyla da ilgili yoğun bir alakasının olduğu belirtiliyor. Kıyametle ilgili öngörüsünün de dinle ilgili araştırmalarının bir sonucu olduğu düşünülüyor.

Elbette kıyametle ilgili bu ne ilk ne de son öngörü olacak. Daha önce maya takviminin son günü olan 21 Aralık 2012, daha sonrasında 27 Eylül 2017 derken halen ölmüş değiliz. Bakalım Newton'un tahmini tutacak mı.