2009 yılında yayınlanan Orphan filmi izleyicilerin beğenisini almıştı ve İsebelle Fuhrman'ın oynadığı Esther karakteri çok sevilmişti. Fuhrman, uzun süredir beyaz perdede görünmüyordu ancak beklenen oldu veIsabelle Fuhrman, farklı bir karakterle beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor.

2009 yılında yayına giren korku filmi Orpan, 9 yaşında gibi göüzüken sosyopat bir cüceyi anlatıyordu. Yayınlandığı sene en çok izlenen korku filmi olan Orphan’da Isabelle Fuhrman’ın canlandırdığı Esther karakteri, onu evlat edinen ailenin başına bela oluyordu.

Genellikle bir korku filmi beğenildiğinde yapımcılar, daha fazla para kazanma amacıyla devam filmi üzerinde çalışırlar. Fakat Orphan filminin bu kadar beğenilmesinden sonra bile filmin devamının çekilmemesi filmi daha özel ve ilginç kılıyor. İzleyiciler, Isabelle'i tekrardan görmek istediklerini sık sık belirtiyiordu. İzleyicilere müjdeli haber, The Boy 2 filminin yapımcısı William Brent Bell tarafından geldi.

The Boy 2 filminin yapımcısı Bell, bu filmde masum bir ailenin, geçmişi sırlarla dolu bir köşke yerleşmesini ve ailenin yaşadığı korku dolu anları anlatmıştı. Bu yıl vizyona giren The Boy 2, lzeyicilerin çok dikkatini çekti. Bu başarının ardından yönetmen Bell, Orphan filminden tanınan Isabelle ile yeni bir film çekeceklerini duyurdu

Isabelle'nin oynadığı Orpahn filmi, 9 yaşında gibi gözüken ama gerçekte hiç de öyle olmayan sosyopat bir cüceyi anlatıyordu. Filmde küçük bir kız olan Eshter, yetimhanede yaşıyordu. Kate ve ailesi ise bir evlat edinmek istiyordu. Bunun için bir gün yetimhaneye giden aile, Esther'i evlat edinmeye karar verdi. Verilen bu kararla birlikte macera da başladı çünkü Esther hiç de görüldüğü kadar masum bir çocuk değildi.

Yeni filmde, gerçek adı Lena Klammer olan bir kızın Rus akıl hastanesinden kaçıp Amerikalı zengin bir ailenin kayıp kızı gibi davranması anlatılıyor. Uzun zaman önce çocukları kaybolan Amerikalı ailenin yolu, Lena Klammer ile karşılaştığı zaman geri dönüşü olmayacak bir hale geliyor. Filmde Lena Klammer’ın insanları manipüle ederek Amerika’ya gitmesini ve oradaki maceralarını izleyeceğiz.

Orphan filmindeki oyunculuğuyla takdir kazanan Isabelle Fuhrman’ın Lana krammer rolündeki performansı merak ediliyor. Aynı başarıyı bu karakterde de görmek için sabırsızlanan izleyiciler, filmin çıkış tarihinin açıklanması bekliyor. Ayrıca filmin büyük bir gişe hasılatıyla açılış yapacağı tahmin ediliyor.