Çekilmeyen Harry Potter Filminin Hikayesi (Lanetli Çocuk)

Harry Potter ve Lanetli Çocuk ismiyle ülkemizde de kitap olarak yayınlanan Lanetli Çocuk, bildiğiniz üzere Ölüm Yadigarları'ndan sonrasını konu ediniyor. Peki bir türlü sinemaya uyarlanmayan bu hikaye bize ne anlatıyor?

Harry Potter'ı bilirsiniz. Çoğumuzun 2001 yılındaki ilk sinema filmiyle tanıdığı karakter 10 yıl boyunca beyaz perdede yer aldı. Edebiyat dünyasında da hâlâ yer almaya devam ediyor. Yazılın tüm hikayeler sinema filmine aktarıldı, ancak birisi hariç. O da tiyatro oyunu olarak sahnelere çıkan Harry Potter ve Lanetli Çocuk.

Serinin ana yazarı J. K. Rowling ve John Tiffany’nin birlikte kaleme aldıkları bu eser, Türkçeleştirilmiş bir tiyatro metni olarak ülkemizde Yapı Kredi Yayınları tarafından basılıyor. Ancak her okur için tiyar metnini roman gibi okumak, izlemeden hikayeyi tam olarak anlamak mümkün değil. Lanetli Çocuk hikayesinin filme uyarlanmasına ise daha uzun yıllar varmış gibi görünüyor. Biz de tüm hikayeyi sizin için özetledik. Önce hikayedeki karakterlere, daha sonra da bu karakterlerin yer aldıkları olay örgüsüne birlikte bakacağız.

Harry Potter ve Lanetli Çocuk hikayesindeki karakterler:

Harry Potter ve Lanetli Çocuk hikayesi, aşina olduğumuz sihirli dünyada geçiyor ama Harry ve arkadaşlarının 19 yıl daha sonrasındaki yaşadıklarına odaklanıyor. Yani bir başka deyişle çocukluklarını, gençliklerini gördüğümüz bu karakterler birer yetişkin ebeveyn olmuş durumdalar.

Harry Potter: Harry, artık bir ebeveyn ve tecrübeli ve Sihir Bakanlığı'nda çalışanı.

Harry, artık bir ebeveyn ve tecrübeli ve Sihir Bakanlığı'nda çalışanı. Hermione Granger: Hermoine; Ron ile evli ve Sihir Bakanı. Çiftin Rose ve Hugo Granger-Weasley isimli iki çocuğu var.

Hermoine; Ron ile evli ve Sihir Bakanı. Çiftin Rose ve Hugo Granger-Weasley isimli iki çocuğu var. Ron Weasley: Ron; Hermoine ile evli. Kardeşi George ile Weasleys’ Wizard Wheezes isimli bir şaka dükkanı işletiyor.

Ron; Hermoine ile evli. Kardeşi George ile Weasleys’ Wizard Wheezes isimli bir şaka dükkanı işletiyor. Draco Malfoy: Draco; baba olmuş, eski gergin halini bırakmış ve çocuğuna iyi bir insan olmayı öğretmeye çalışan bir insan.

Draco; baba olmuş, eski gergin halini bırakmış ve çocuğuna iyi bir insan olmayı öğretmeye çalışan bir insan. Ginny Potter: Ron’un kardeşi Ginny, Harry ile evlenmiş ve Daily Prophet’in spor editörü olarak çalışmakta.

Ron’un kardeşi Ginny, Harry ile evlenmiş ve Daily Prophet’in spor editörü olarak çalışmakta. Albus Severus Potter: Harry ve Ginny Potter’ın ortanca çocuğu adını Dumbledore'dan alıyor. Biraz asi ve Hogwarts’ta Slytherin'in üyesi.

Harry ve Ginny Potter’ın ortanca çocuğu adını Dumbledore'dan alıyor. Biraz asi ve Hogwarts’ta Slytherin'in üyesi. Rose Granger-Weasley: Hermione ve Ron'un kızı olan Rose, Albus’un kuzeni. Hogwarts’ta popüler bir öğrenci ve Albus ile arası açık.

Hermione ve Ron'un kızı olan Rose, Albus’un kuzeni. Hogwarts’ta popüler bir öğrenci ve Albus ile arası açık. James Sirius Potter Jr.: Harry ve Ginny Potter’ın en büyük oğlu. Babasından görünmezlik pelerinini miras alan kişi.

Harry ve Ginny Potter’ın en büyük oğlu. Babasından görünmezlik pelerinini miras alan kişi. Lily Luna Potter: Harry ve Ginny Potter’ın en küçük çocuğu. Hogwarts’a gidemeyecek kadar küçük ama potansiyel bir Gryffindor üyesi.

Scorpius Malfoy: Draco Malfoy'un oğlu. Harry'nin oğlu Albus Potter gibi o da Slytherin’de ve ikisi çok iyi arkadaş. Aslında Voldemort'un oğlu olduğu söylentileri de var.

Draco Malfoy'un oğlu. Harry'nin oğlu Albus Potter gibi o da Slytherin’de ve ikisi çok iyi arkadaş. Aslında Voldemort'un oğlu olduğu söylentileri de var. Profesör Minerva McGonagall: Albus Potter’ın Hogwarts’ta olduğu dönem okulun müdürlüğünü yapan öğretmen.

Albus Potter’ın Hogwarts’ta olduğu dönem okulun müdürlüğünü yapan öğretmen. Bayan Hooch: Hogwarts’ta birinci sınıfların uçuş hocası.

Hogwarts’ta birinci sınıfların uçuş hocası. Cedric Diggory: Voldermort tarafından öldürülen eski bir Hufflepuff öğrencisi. Öfke dolu bir ölüm yaşadığı için şu anda bir Ölüm Yiyen.

Voldermort tarafından öldürülen eski bir Hufflepuff öğrencisi. Öfke dolu bir ölüm yaşadığı için şu anda bir Ölüm Yiyen. Amos Diggory: Cedric Diggory’nin babası. Yaşlı. Oğlunun ölümü için her zaman Harry Potter’ı suçluyor.

Cedric Diggory’nin babası. Yaşlı. Oğlunun ölümü için her zaman Harry Potter’ı suçluyor. Lord Voldemort: İsmi lazım değil.

İsmi lazım değil. Delphi: Lord Voldemort ve Bellatrix Lestrange'in kızı. Hogwarts Savaşı'ndan önce dünyaya geldi. Amos Diggory'nin yardımcısı gibi görünür ama planları çok başkadır.

Lord Voldemort ve Bellatrix Lestrange'in kızı. Hogwarts Savaşı'ndan önce dünyaya geldi. Amos Diggory'nin yardımcısı gibi görünür ama planları çok başkadır. Severus Snape: Hogwarts Savaşı sırasında Voldemort tarafından öldürülen, Albus Severus Potter’ın adını aldığı İksir Profesörü.

Hogwarts Savaşı sırasında Voldemort tarafından öldürülen, Albus Severus Potter’ın adını aldığı İksir Profesörü. Albus Dumbledore: Hogwarts Savaşı öncesi Severus Snape tarafından öldürülen eski Hogwarts müdürü. Hikayede Harry, Dumbledore ile sık sık portre yoluyla konuşur.

Polly Chapman: Hogwarts öğrencilerinden biri.

Hogwarts öğrencilerinden biri. Trolley Witch: 190 yıldır Hogwarts Express’te çalışan ve yolcuların varış noktasına ulaşmasını sağlayan görevli.

190 yıldır Hogwarts Express’te çalışan ve yolcuların varış noktasına ulaşmasını sağlayan görevli. Petunia Dursley: Anne ve babası öldükten sonra Harry Potter'ın velayetini alan teyzesi.

Anne ve babası öldükten sonra Harry Potter'ın velayetini alan teyzesi. Dudley Dursley: Harry Potter’ın yıllar geçse de hala şımarık olan kuzeni.

Harry Potter’ın yıllar geçse de hala şımarık olan kuzeni. Vernon Dursley: Petunia Dursley kocası.

Petunia Dursley kocası. Hagrid: Hogwarts'ta Keys bekçisi ve Harry Potter’a en çok yardım eden karakterlerden.

Hogwarts'ta Keys bekçisi ve Harry Potter’a en çok yardım eden karakterlerden. Dolores Umbridge: Sihir Bakanlığı bürokratı. Harry Potter’dan azılı düşmanı. Bir ara Hogwarts müdürlüğü de yapıyor.

Sihir Bakanlığı bürokratı. Harry Potter’dan azılı düşmanı. Bir ara Hogwarts müdürlüğü de yapıyor. Moaning Myrtle: 1943'te Lord Voldemort’un emriyle bir Basilisk tarafından öldürülen ve öldürüldüğü banyoya musallat olan eski Hogwarts öğrencisi bir hayalettir.

1943'te Lord Voldemort’un emriyle bir Basilisk tarafından öldürülen ve öldürüldüğü banyoya musallat olan eski Hogwarts öğrencisi bir hayalettir. James Potter Sr.: Harry Potter’ın babası.

Harry Potter’ın babası. Lily Potter Sr.: Harry Potter’ın annesi.

Harry Potter’ın annesi. Viktor Krum: 1994 yılında Triwizard Turnuvasına katılan Durmstrang öğrencilerinden biri.

1994 yılında Triwizard Turnuvasına katılan Durmstrang öğrencilerinden biri. Bane: Kehanet becerisi sayesinde, Harry Potter’a oğlunun başına gelecekleri haber veren Yasak Ormanı koruyucusu.

Kehanet becerisi sayesinde, Harry Potter’a oğlunun başına gelecekleri haber veren Yasak Ormanı koruyucusu. Ludo Bagman: Triwizard Turnuvası’nın sunucusudur.

Triwizard Turnuvası’nın sunucusudur. Craig Bowker Jr.: Delphi tarafından öldürülen bir Hogwarts öğrencisidir.

Delphi tarafından öldürülen bir Hogwarts öğrencisidir. Astoria Malfoy: Draco Malfoy’un karısı ve Scorpius Malfoy’un annesi. Scorpius'un Hogwarts'taki üçüncü yılında bilinmeyen bir hastalık sebebiyle hayatını kaybediyor.

Harry Potter ve Lanetli Çocuk hikayesi:

1. Bölüm: Çocuklar Hogwarts’ta

Harry ve Ginny Potter’ın ortanca çocuğu olan Albus Severus Potter ve kuzeni Rose Granger-Weasley, Hogwarts’a doğru yola çıkarlar. Hogwarts Express’te Albus ve Draco Malfoy'un oğlu Scorpius Malfoy arkadaş olurlar. Albus ve Scorpius Slytherin'e kabul edilirken Rose Gryffindor'a kabul edilir. Kuzenlerin arası, farklı sınıflarda oldukları ve Rose epey popüler bir öğrenci olduğu için açılır.

Scorpius Malfoy’un, Lord Voldemort'un oğlu olduğuna dair garip dedikodular tüm okulda dolaşmakta ve Scorpius bu yüzden dışlanmaktadır. Bu durum, Albus ve Scorpios’un dostluğunu daha da güçlendirir. Yaşanan olaylar sırasında bir gün Harry Potter, oğluna kendi çocukluk battaniyesini hediye etmek için okula gelir. Albus ve Harry, Albus’un okuldaki durumu hakkında tartışırlar. Albus, biraz da babasına inat, onun reddettiği bir isteği kabul eder.

2. Bölüm: Her şeyi değiştiren bir istek

Harry Potter’ın Hogwarts ziyareti öncesi, Amos Diggory ve yardımcısı Delphi, Harry Potter’dan geçmişe gitmesini ve Lord Voldemort tarafından öldürülen oğlunu kurtarmasını isterler. Harry, bu isteği reddeder. Albus ve Scorpius, Amos’un isteğini yerine getirmeyi kabul ederler ve zaman döndürücüyü kullanarak Amos’un oğlu Cedric Diggory’i kurtarmaya giderler. Cedric’i kurtarıp geri geldikleri dünya eskisi gibi değildir.

Ron, Padma Patil ile evlenmiş, Hermione Hogwarts'da öğretmen olmuş ve Albus Gryffindor'a kabul edilmiştir. Bugünü değiştirmek için tekrar geçmişe giderler fakat döndüklerinde Scorpius, Albus’u bulamaz. Scorpius, Harry Potter’ın Hogwarts Savaşı’nda öldürüldüğünü öğrenir. Yani Albus bu alternatif gelecekte hiç var olmamıştır. Bu gerçeklikte hala hayatta olan Severus Snape'e giden Scorpios, ona tüm yaşananları anlatır. Birlikte Zümrüdüanka Yoldaşlığı’nın yolunu tutarlar ve zaman döndürücüyü kullanan Scorpius, tekrar zamanda yolculuk yapar.

Bölüm 3: Gerçekler açığa çıkmaya başlar:

Scorpius, sonunda Albus’u bulur. İkili artık zaman döndürücüyü yok etmek isterler ve bunun için Amos Diggory’nin yardımcısı Delphi’ye giderler. Zaman döndürücüyü teslim ettikten sonra aslında Delphi’nin Lord Voldemort’un kızı olduğunu öğrenirler. Yaşanan arbede sırasında zaman döndürücü Delphi tarafından yok edilir ama işler hiçte istenildiği gibi olmaz.

Albus, Scorpius ve Delphi kendilerini Harry’nin anne ve babasının öldürüldüğü günde bulurlar. Delphi’nin amacı Voldemort’un Harry’nin anne ve babasını öldürmesini engelleyerek, kendisini etkileyen laneti ortadan kaldırmaktır. Böyle bir şeyin, zamanın tüm akışını allak bullak edeceğini bile Albus ve Scorpius, Harry’nin bebek battaniyesi aracılığıyla geleceğe bir mesaj gönderirler. Mesaj, yerini bulacaktır.

Bölüm 4: Son savaş

Harry’nin bebek battaniyesindeki mesajı alan Harry, Ginny, Draco, Ron ve Hermione; zaman döndürücüyü kullanarak çocukları Albus ve Scorpius’un yanına gelirler. Delphi’yi ikna etmek için Lord Voldermort’a dönüşen Harry Potter, tam Delphi’yi etkileyecekken büyünün etkisi geçer. İkili arasında zorlu bir düello başlar. Düello sırasında babasına Delphi’yi yenmesi için yardım eden Albus, aslında oldukça yetenekli bir büyücü olduğunu herkese ispatlar.

Zamanda yolculuk sırasında yaşanan olaylara müdahale edilmemesi gerektiğini bildiği için Harry Potter, anne ve babasının ölümünü yeniden izlemek zorunda kalır. Ardından hep beraber normal zamana geri dönerler. Geri döndükleri zaman, artık herkesin arasındaki ilişkiler çok daha güçlenmiş ve geçmiş aydınlatılmıştır.

Harry Potter ve Lanetli Çocuk filmi çıkacak kadar iyi mi?

Harry Potter ve Lanetli Çocuk hikayesi, tıpkı diğer hikayelerde olduğu gibi insan psikolojisine, aile ve dostluk ilişkilerine olduğu kadar bolca aksiyon ve maceraya da yer veriyor. Üstelik tüm bunları Harry Potter’ın sihirli evreninde sunuyor. Tiyatro metninin kitabı, ülkemiz dahil dünyanın pek çok yerinde, farklı dillerde satışa sunuldu ve yüksek satış rakamlarına ulaştı. Elbette burada okuduklarınız hikayenin çok genel bir özeti.

Tüm bunları ele alarak bir değerlendirme yapıldığı zaman, Harry Potter ve Lanetli Çocuk hikayesinin hayranlar tarafından sevildiğini görüyoruz. Demek oluyor ki, hikaye filme çekilmek için de son derece başarılı. Harry Potter evreni tiyatro sahnelerinde, kitaplarda ve Fantastik Canavarlar serisi filmlerinde hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Şu an için yeni bir Harry Potter filmiyle ilgili yapılmış herhangi bir açıklama bulunmasa da bir gün yeni film çekileceği zaman Lanetli Çocuk hikayesi beyaz perdeye oldukça yakışacaktır.