Türk geliştiriciler, işverenler için işe alım süreçlerini kolaylaştıracak yeni bir yapay zekâ aracı geliştirdiler. "Vinter" isimli araç, bir işverenin ihtiyaç duyduğu her şeyi sunabiliyor.

Yapay zekâ, özellikle de son dönemlerde kendini iyiden iyiye göstermeye başladı. Bugün hemen her alanda, yapay zekâ destekli teknolojilerden faydalanmaya başladık. Gelen son haberler, artık işe alım süreçlerinin de yapay zekâ ile yönetileceğini gözler önüne seriyor. Hem de yerli bir yapay zekâ aracı ile.

Türk geliştiriciler tarafından hayata geçirilen "Vinter" isimli platform, işverenlerin işe alım süreçlerini hem hızlandıran hem de kolaylaştıran imkânlar sunuyor. Yapay zekâ destekli algoritma, aday değerlendirmelerinin daha hızlı, objektif, verimli ve esnek bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor. İnsan kaynakları bölümünün yerini almayı değil, bu bölümde çalışan kişilere yardımcı olmayı amaçlayan platform, şirketlerin vazgeçilmezi hâline gelecek gibi görünüyor.

Vinter, işverene neler vadediyor?

Vinter, geniş kapsamlı düşünülen ve bu kapsamda, bir işverenin ihtiyaç duyacağı her şeyi karşılayabilen bir platform. Öyle ki Vinter kullanan işveren, kendisi için uygun pozisyonları, işe alım sürecindeki adımları, işe alım testlerini ve hatta başvuru sahiplerine yönelteceği soruları oluşturabilecek. Tüm bunlar, bağımsız bir şekilde veya Vinter'ın geniş kapsamlı kütüphanesinden otomatik olarak çekilebilecek. Üstelik Vinter'a tanımlanan sorular, video veya ses kaydı içerecek şekilde de oluşturulabilecek.

Vinter, sadece işe alım sürecinin yönetilmesine yardımcı olmayacak. İşveren, bu platform üzerinden aday değerlendirme sürecini de tamamlayabilecek. Mesela oluşturulan testlerle ilgili değerlendirmeler, yapay zekânın kendisi tarafından yapılacak. Hatta diyelim ki videolu yanıt istenen bir soru var. Adayın cevap videosu da yapay zekâ tarafından analiz edilip, duygu durum değerlendirilmesi bile yapılabilecek.

Peki bir işveren, neden Vinter kullanmalı?

Bir işveren için en sancılı süreç, hiç şüphesiz işe alımlardır. Çünkü işletmeye en iyi katma değeri sağlayacak kişinin tespit edilmesi çok zordur. İşte Vinter, diğer her şeyden önce bu konuda yardımcı olacak. Ayrıca yüz yüze veya telefonda mülakat gibi süreçler, Vinter sayesinde zaman almayacak. Vinter ile işe alım hızı 9 kata kadar artacak. İşe alım maliyeti ise yüzde 80'e varan düşüş gösterecek. Böylelikle işveren, en iyi personeli en ucuza bulacak.

Vinter'ın avantajı sadece bu da değil. Yapay zekânın en önemli özelliği, duygusuz ve tarafsız olması. İnsan kaynakları personeli, o an içinde bulunduğu ruhsal durum kaynaklı olarak yanlış karar verebilir. Ancak yapay zekânın böyle bir hata yapma olasılığı yok.

Vinter'ın neler sunduğunu anlatan bir video:

Eğer siz de Vinter ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.