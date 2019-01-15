İstanbul'da Binlerce UBER Aracı Otoparklarda Çürüyor

Binlerce UBER aracının bulunduğu İstanbul'da her gün onlarca araç otoparklara çekiliyor. Araçların otoparklardan alınması 1 ay kadar sürdüğünden otoparklar UBER araçları ile dolup taşmış durumda.

Uluslararası VIP taşımacılık servisi UBER’in Türkiye’nin en büyük kenti olan İstanbul’da binlerce aracı bulunuyor. Fakat mobil uygulama üzerinden VIP taşımacılık ile ilgili bir düzenleme bulunmadığından UBER sürücüleri, yetkisiz yolcu taşımacılığı yapmış sayılıyorlar. Megakentte bulunan yediemin otoparklarında sayıları binleri bulan Uber araçları boş boş duruyorken, VIP minibüslerin drone ile çekilen görüntüleri durumun vehametini gözler önüne seriyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Lisanslı Taşımacılar Derneği (LİTAŞ) Başkanı Metin Kayıhan Magriso, ‘’Şu anda 7 bini VIP araç Uber uygulamasıyla İstanbullulara hizmet veriyoruz. Karayolları Trafik Kanunu’ndaki son düzenleme ile bir araç bağlama sürecine girdik. Bu konu hakkında da mahkeme süreci devam ediyor.’’ dedi ve ekledi;

‘’Milli servetimiz otoparklarda yatıyor. Bu araçlar çalıştığı her gün için devletimize vergi ödüyor. Kamuya kaynak sağlıyor. Ancak otoparklarda uzun süreli beklemeden dolayı araçlarımızın yürüyen aksamlarında yıpranma ve hasarlar oluşuyor. Günde tahminen 30 – 40 Uber uygulaması ile yolcu taşıyan araç bağlanıyor. Aynı rakamda da mahkeme kararlarıyla bağlanan araçlarımızı alıyoruz.’’

Konuyla ilgili olarak acil olarak biz yasal düzenleme gelmesi gerektiğini belirten Magriso, ‘’İstanbul halkına %99 memnuniyet oranı ile hizmet veriyoruz ve bu hizmet, vermeye de devam etmek istiyoruz. Şu an İstanbul’da bu hizmeti veren 15 bin kişi var. Çok ciddi bir sektörden bahsediyoruz. Neticede 15 bin kişi bu işten ekmek yiyor. Yine aileleri de işin içinde katarsak bu sayı 60 bini buluyor. Dizayncısı, lastikçisi, tamircisi gibi yan sanayileri de hesaplarsak bu sayı 100 bin kişiyi olur. Uber sisteminde şu an elektronik fatura ile çalışan 3 bin 300 firma var. 3 bin 300 kişi bu işten vergi veriyor. Bu kalabalığın göz ardı edilmeyeceğine inanıyoruz.’’ dedi.

2016 yılından bu yana UBER şoförlüğü yaptığını dile getiren Serhat Çolak ise yaşanan mağduriyetin ancak yasal düzenleme ile çözüme kavuşabileceğini belirterek, ‘’Yılbaşında mağdur edilmeyeceğimizi düşünerek birçoğumuz çalıştı. Bugün bizlere müsaade edeceklerini düşündük ama yanıldık. Saat 20.00’den sonra çok fazla araç bağlamaları yaşandı. Her bölgeden 3 tane, 5 tane, 10 tane araç bağlandı diye bizim WhatsApp grubumuzdan bilgiler geldi. Çok ciddi şekilde sayılar artmaya başladı. Yılbaşında 250 – 400 arası Uber aracı bağlandı bilgisi geldi. Bunlar sadece bir gece yaşandı.’’ dedi.

Araçların bağlanması nedeni ile maddi anlamda büyük zarara uğradıklarını belirten Çolak, ‘’Bir araç en az 1 aylığına bağlanıyor. Ayrıca artık yol belgesi de verilmediği için 1 ay da öyle bağlıyorlar toplam 60 gün aracımız içeride kalıyor. 60 gün boyunca biz buradan para kazanamıyoruz ve araçlarımız otoparklarda yatıyor. Benim aracım 2 kez 60 günlüğüne bağlandı. 20 gün sonra da mahkeme kararıyla bu durum durduruldu. Ama geri kalan gün sayısı yarın bir gün önümüze çıkar mı onu da bilmiyorum. Şu an benim aracım yine bağlı.’’ şeklinde konuştu.