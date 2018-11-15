Gün geçmiyor ki bir taksi olayıyla karşılaşmayalım. Dün akşam saatlerinde bir taksici, 60 yaşındaki Irak uyruklu turisti darp etti.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir taksi sürücüsü, ücret konusunda anlaşmazlık yaşadığı Iraklı turist Mohammed Dawood'u darp etti. Kanser tedavisi için İstanbul'da bulunan Dawood, sürekli gidip geldiği istikamette 10-15 TL ödediğini ve 28 TL gibi bir ücretle karşılaşmaması gerektiğini beyan etti.

Bunun üzerine çıkan tartışma sonrasında, taksi sürücüsü 60 yaşındaki Dawood'u darp etti. Olay gittikçe büyürken, çevredeki vatandaşlar olaya dahil oldu. Ücret farkını çevredeki vatandaşlar ödedikten sonra taksi sürücüsü olay yerinden ayrıldı. Olay sonrasında olduğu yere çakılı kalan Dawood, oldukça üzgün göründü.

Yine bölgede bulunan bir turist aracılığıyla söyledikleri tercüme edilen Dawood, darp edildiğini ve kanser tedavisi gördüğünü anlattı. Çevredekilerin ısrarına rağmen şikayetçi olmayan Dawood, bir süre sonra yerden kalkarak gözden kayboldu.