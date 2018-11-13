İstanbul'da Taksici, Engelli Yolcuyu İterek UBER'e Saldırdı

Ülkemizde adeta bir savaş cephesine dönen UBER vs. Taksi olaylarında yeni bir vaka yaşandı.

İstanbul'un Kurtköy mevkinde yaşanan olay, bir kez daha UBER vs. Taksi gerginliğini gündeme getirdi. Alışveriş merkezinin önüne müşterisini almak için gelen UBER sürücüsü, bölgede yolcu bekleyen bir taksicinin çirkin saldırısına maruz kaldı.

UBER sürücüsünün beyanına göre, bölgede bulunan engelli bir vatandaşı da iten taksi şoförü, 'Artislik yapma!' diyerek UBER aracını fütursuzca yumruklamaya başlıyor.

Bu aşamadan sonra neler olduğu muamma. Ancak gelen haberler, saldırıya uğrayan UBER şoförünün polise giderek şikayetçi olduğu yönünde. Bir dönem durulan bu kavgada maalesef yeni bir döneme girmiş gibi görünüyoruz.