Büyükşehirlerin işlek noktalarında bir süredir görülen ve merak uyandıran linklerin ardından Vodafone’un online alışveriş platformu Her Şey Yanımda çıktı. Vodafone abonesi olmasanız bile kullanabileceğiniz yeni online alışveriş platformu Her Şey Yanımda’ya yakından bakıyoruz.

Hatırlarsanız bir süre önce size Türkiye’nin büyükşehir merkezlerinde görülen linklerden bahsetmiş, ardından sürpriz çıkabileceğini belirtmiştik. Ardında ülke çapında hizmet veren büyük bir şirketin olduğunu düşünüyorduk ve öyle de oldu. Vodafone Türkiye, Ekim 2021’de online alışveriş dünyasına giriş yaptığı Her Şey Yanımda platformuyla karşımıza çıktı.

Şehir merkezlerindeki dev reklam panolarına yerleştirilen linklerden ve akıllı telefonlarınıza indirebileceğiniz Vodafone Yanımda uygulamasından ulaşabileceğiniz Vodafone Her Şey Yanımda, internetten alışveriş yapan herkesin kullanımına açık bir alışveriş portalı.

Öncelikle büyükşehirlerin işlek yerlerinde görülen o linkleri hatırlayalım:

Vodafone'un online alışveriş dünyasına adım attığı ‘Her Şey Yanımda’ herkesin kullanımına açık. Yani Vodafone abonesi olmanıza gerek yok: Peki bize neler sunuyor?

Bizce tanıyınca çok seveceğiniz Vodafone Her Şey Yanımda platformunda ev ve kişisel ihtiyaçlarınız başta olmak üzere teknoloji, oyun, giyim, kozmetik, supermarket ürünleri dahil hemen her şeye ulaşabiliyorsunuz. Vodafone Her Şey Yanımda, internetten alışveriş yapmadan önce mutlaka göz atıp değerlendirmeniz gereken bir platform.

Artık internetten alışveriş yapmadan önce, hatta alacağınız ürüne karar vermeden buradan Vodafone Her Şey Yanımda'ya göz atabilir, uygun kampanya ve seçeneklerden yararlanarak dilediğinizi satın alabilirsiniz.

Yeni online alışveriş merkeziniz Vodafone Her Şey Yanımda'ya ulaşmak için aşağıdaki bağlantılardan Vodafone yanımda uygulamasını indirebilirsiniz: