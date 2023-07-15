14 Temmuz günü, İstanbul'da yaşayan insanlar tam 3 milyon 550 bin 435 metreküp ile şimdiye kadarki en yüksek su tüketimini yaptılar. Artan sıcaklık göz önünde bulundurulunca, bunlar henüz iyi günlerimiz gibi duruyor.

Her geçen yıl, bir öncekinden daha sıcak bir yaz ile karşı karşıya kalıyoruz. Hâl böyle olunca su tüketimi de epey artıyor. 14 Temmuz günü, bu sıcak günler ne kadar dayanılmaz olduysa, İstanbul'da şimdiye kadarki en yüksek su tüketimi kaydedildi.

Gelecekte nasıl bir tabloyla karşılaşacağımız kaygı yaratırken sıcaklıklar ve su tüketimleri birer birer rekor kırmaya devam ediyor.

Tüm zamanların en fazla su tüketimi yeni bir rekor kırdı.

Dün, İstanbul genelinde harcanan 3.550.435 metreküp seviyesindeki rekor su tüketiminin ardından İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Twitter'dan bazı veriler paylaşarak vatandaşlara uyarıda bulundu.

Buna ek olarak, "20 Maddede Su Tasarrufu" isimli bir görsel de paylaştı: