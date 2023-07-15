Deniz sularının soğumasını sağlayan La Nina etkisi artık bitti. Şimdi sırada El Nino etkisi var. Bunun sonucunda ise deniz su sıcaklıklarında ciddi yükselmeler görülüyor.

Geçtiğimiz yıllarda La Nina'nın etkisinde olan Dünya, bu sıralar bu etkiden kurtulup El Nino etkisi altına girmeye başladı. La Nina'nın Pasifik Okyanusu'ndaki suları serinleten yapısı nedeniyle Dünya'nın ne kadar ısındığını çok da iyi gözlemleyememiştik. Ancak bu etkinin artık bitmesi ve El Nino'nun başlamasıyla birlikte aslında herkes sıcakların hangi düzeylerde çıkabileceğini kendileri de tahmin etmeye başladı.

İklim araştırmacısı Leon Simons'un Twitter hesabından paylaştığı bir grafik yaşadığımız bu sıcakların yalnızca karada değil okyanus ve denizlerde de korkutucu derecelerde olduğunu gösteriyor. Deniz suyunun sıcaklığı hem küresel sıcaklığa büyük oranda etki ediyor hem de deniz yaşamına ciddi etkileri bulunuyor.

Leon Simons'un paylaştığı grafik:

Grafiğe baktığımızda 2023 yılının daha şimdiden önceki yıllara göre önemli ölçüde bir sıcaklık farkı attığını görüyoruz. Grafiğe en son 2016 yılında yüksek sıcaklıklar görülüyor, ancak o da devam eden süreçte düşüyor. 2023'te ise özellikle Haziran ayından sonra deniz suyu sıcaklıklarında ciddi bir yükseliş olduğu görülüyor.

Bizi neler bekliyor?

Bilim insanlarının açıklamalarında La Nina'nın etkisinin bitip El Nino'nun başladığını duyduk. Bunun etkilerini ise tehlikeli sıcaklık seviyeleri ile görüyoruz. Üstelik bu sıcaklıkların bu sene kış aylarında bile devam edebileceği konuşuluyor. Küresel anlamda 1 santigrat derecelerin çok ciddi farklar olduğu düşünülürse önümüzdeki süreçte ciddi orman yangınları, deniz yaşamında azalma, yüksek sıcaklık nedeniyle oluşabilecek rahatsızlıklar gibi pek çok tehlike bizleri bekliyor.