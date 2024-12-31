Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem, resmî X hesabından RoboTAG projesine yönelik paylaşımda bulundu.

Ülkemizde henüz bu alanda girişimler olmasa da dünya genelinde, özellikle de ABD'de sürücüsüz taksi hizmetleri giderek yaygınlaşmaya başladı. Bugün ise Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem'den konuya dair önemli bir paylaşım yapıldı.

ABD'de Cruise'un yürüttüğü sürücüsüz taksi hizmeti son dönemde giderek yaygınlaştı ve birçok eyalette yerini aldı. Oğuz Alper Öktem de bugün resmî X hesabı üzerinden konu ile ilgili dikkat çekici bir paylaşımda bulundu ve "Sürücüsüz RoboTAG projesi İstanbul’a yakışır mı?" ifadelerini kullandı.

RoboTAG mı geliyor?

Martı ve akabinde TAG'ın giderek yaygınlaşması sonrası yasallaşması yolunda önemli adımlar atan ve son olarak Antalya'daki davayı kazanmasıyla gündeme gelen Oğuz Alper Öktem'in bu paylaşımının altına güldüren birçok yanıt da geldi.

Daha önce TAG sürücüleri ve taksiciler arasındaki kıvılcımı tiye alan yanıtların yanı sıra RoboTAG projesinde kullanılacak araçların markaları da merak konusu oldu.

Peki siz bir gün hayata geçirilirse sürücüsüz taksi hizmetlerini ülkemizde kullanır mıydınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.