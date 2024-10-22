ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) uçan taksiler ve diğer hava araçları için son düzenlemeleri gerçekleştirdi.

ABD Federal Havacılık İdaresi, "geleceğin hava seyahati" için rotayı belirleyecek olan, dikey kalkış ve iniş yapan elektrikli araçlara yönelik nihai düzenlemeleri uzun bir bekleyişin ardından yayımladı. "Güçlendirilmiş kalkış" adı verilen araçlar, FAA tarafından 1940'ta helikopterlerin tanıtılmasından bu yana ilk tamamen yeni hava aracı kategorisi olarak tanımlandı.

Yeni düzenleme ile birlikte bu araçlar arama kurtarma operasyonları, kargo teslimatı, hava taksisi gibi çeşitli hizmetler için kullanılabilir olacak. Yayımlanan kurallar ile birlikte pilot eğitimi için yönergeler, minimum güvenli irtifa ve görüş mesafesi gibi operasyonel gereklilikler de belirlenmiş oldu.

Dikey kalkış yapan araçlar ile yeni dönem

eVTOL olarak adlandırılan bu araçlar, dikey olarak kalkış gerçekleştiriyor ve sonrasında kanatlarını kullanarak uçuş gerçekleştiriyorlar. Bu araçlarda eğilebilir rotorlar bulunuyor. Joby Aviation, Archer ve Wisk gibi birçok girişim, önümüzdeki yıllarda bu tür hava araçlarını kullanarak hava taksi hizmetleri başlatmayı hedefliyor.

Yeni düzenleme, dikey kalkış yapan araçların uçaklardan bağımsız olarak değerlendirileceği anlamına geliyor. Daha önce bu araçlar için FAA'in uçaklarla ilgili düzenlemeleri içeren Part 21 sertifikasyonunda değişiklik yapacağı düşünülüyordu. Bu araçların farklı bir araç çeşidi olarak sınıflandırılması, daha farklı kullanımların ve düzenlemelerin de yolunu açıyor.

Elbette ki FAA'in kararı sadece ABD için geçerli. Öte yandan bu tür teknolojiler için genellikle ülkeler benzer kararlar alıyor ve benzer, hatta sıklıkla da ortak düzenlemeler yapıyorlar.

Uçan taksi deneme fırsatınız olsa tercih eder miydiniz?