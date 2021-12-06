İstanbul'da Yaşam Maliyetinin Son 1 Yıldaki Artışı Açıklandı

İBB bünyesinde bulunan İstanbul Planlama Ajansı, 3.000 noktadan topladığı verilerle İstanbul'da yaşam maliyetinin son 12 ayda nasıl değiştiğini gözler önüne serdi. Özellikle temel gıda fiyatlarındaki artış göz korkutucu seviyede.

Türkiye, alım gücü açısından 2021 yılını oldukça kötü bir düşüşle sona erdirmek üzere. Dövizdeki neredeyse %100’lük artış (1 Ocak 2021’de dolar 7,43 TL idi) ve beraberinde enflasyondaki artış, pek çok üründe peşi sıra zamlar görmemize neden oldu. Dövizle hammadde ve ithalat fiyatları artarken ürünler, enflasyon ve maliyet farkı ile tabiki bizlere yansıdı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan son açıklamaya göre yıllık enflasyon oranı %21,31 seviyesinde kaydedildi. Öte yandan Enflasyon Araştırma Grubu’nun paylaştığı veriler, bu oranın %58,65 olduğunu gösteriyordu. ‘Gerçek enflasyon’ tartışması sürerken ve uzunca bir süre daha sürecek gibi dururken İstanbul Planlama Ajansı’ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İstanbul’da yaşam maliyeti son 1 yılda ne kadar arttı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan İstanbul Planlama Ajansı, son bir yılda İstanbul’daki yaşam maliyetinin artışını ürün fiyatlarındaki artış üzerinden gösterdi. Toplamda 3.000 noktadan toplanan verilerle hazırlanan tablo, Türkiye’de bir vatandaşın en temel ürünlerine yer verdi. Gıda, kişisel bakım ve temizlik ürünlerinin fiyatlarında son 12 ayda yaşanan artış şu şekildeydi:

Ayçiçek yağı: %137,59

%137,59 Buğday unu: %109,14

%109,14 LPG: %102,72

%102,72 Tuvalet kâğıdı: %90,75

%90,75 Toz şeker: %90,71

%90,71 Nohut: %75,15

%75,15 Çamaşır suyu: %75

%75 Konut kiraları: %71,43

%71,43 Yumurta: %40,21

%40,21 Et-kıyma: %38,58

%38,58 Benzin: %37,25

%37,25 Ekmek: %35,14

Ajans tarafından yapılan paylaşıma göre İstanbul’da yaşam maliyeti, genel anlamda %50,18 oranında artış gösterdi.