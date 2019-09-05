'IT' Filminin Kırmızı Balonları Fortnite'a Eklendi

Önümüzdeki günlerde vizyona girecek olan korku filmi IT: Chapter 2'nin kırmızı balonları, Fortnite haritasına da eklendi. Daha çok kanalizasyon kapaklarının olduğu bölgelerde bulunan bu kırmızı balonlar patlatıldığındaysa IT filmiyle bütünleşen Pennywise'ın unutulmaz gülüşü duyuluyor.

Son yılların en popüler oyunlarından bir tanesi olan Fortnite hem güncellemeleri hem de etkinlikleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Günlük gelişmeleri de yakından takip eden Fortnite, oyuna eklediği küçük yeniliklerle hem oyuna olan ilgiyi artırıyor hem de oyunseverlere daha eğlenceli dakikalar yaşatıyor.

Fortnite'ın geliştirici ekibi şimdiyse, önümüzdeki hafta sonunda vizyona girecek olan "IT: Chapter 2" isimli korku filmiyle bütünleşen kırmızı balonları oyuna eklemiş durumda. Oyundaki kanalizasyon kapaklarında daha çok görülen bu balonlar, patlatıldığı zamansa Pennywise'ın o unutulmaz gülüşü duyuluyor.

Fortnite'a getirilen bu kırmızı balonlar, "LootLakeBR" kullanıcı ismiyle Twitter üzerinden Fortnite duyuruları yapan bir hesap tarafından fark edildi. İşte Fortnite haritasında görülmeye başlanan kırmızı balonlar böyle görünüyor;

Fortnite ekibi şu an için, bu kırmızı balonlarla ilgili resmi bir açıklama yapmadı ancak filmin vizyona girmesiyle birlikte Fortnite yetkililerinin eş zamanlı olarak açıklama yapmaları fazlasıyla muhtemel görünüyor. Ancak şu an için beklemekten başka bir şansımız ne yazık ki bulunmuyor.